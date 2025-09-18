У Куп'янську ЗСУ вдруге вдарили по трубі із ЗС РФ: чи зайшли росіяни в центр міста (карта)

Збройні сили Російської Федерації наступають на Куп'янськ, і, щоб їх спинити, українські військові ще раз підірвали газову трубу, якою ворог пробирався в місто. Командування заявило, що росіян у місті немає, хоч карта проєкту DeepState показує квартали, контрольовані окупантами.

Протягом минулої доби підрозділи ЗС РФ просунулись на північ від Куп'янська, повідомили аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі. Фокус зібрав заяви представників ЗСУ щодо ситуації у населеному пункті.

Бої під Куп'янськом — що каже командування

Зранку 18 вересня з'явився коментар речника ОСУВ "Дніпро" Олексія Бєльського для медіа "РБК-Україна" щодо подій в Куп'янську. Згідно з даними командування, ЗС РФ проникли на околиці міста з боку Радьківки та Голубівки, діючи малими групами від двох до дев'яти осіб. Втім, у центрі населеного пункту росіян немає, запевнив пресофіцер.

"Інформація про бойові дії в центрі міста не відповідає дійсності. Окупантів знищують, частина потрапляє в полон", — навело медіа слова Бєльського.

Згідно з даними командування, росіяни, які проникли в Куп'янськ, мають чіткі завдання. Зокрема, у них є адреси будинків: вони мають їх захопити, чоловіків 18-60 років убити, а "жінок і дітей за необхідності використовувати як живий щит". Бєльський запевнив, що підрозділи Сил оорони роблять все можливе, щоб зачистити Куп'янськ від диверсантів ЗС РФ.

Бої під Куп'янськом - ситуація в Радьківці та операція "Труба 3.0" Фото: DeepState

Що відбувається в Куп'янську — коментар військового

Командир 429-го полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів в ефірі "Еспресо", що українські військові стежать за пересуванням росіян і зірвали ще одну спробу проникнути в місто. З його слів, вдалось ще раз підірвати трубу, якою ворог намагався пробратись в Куп'янськ. Після цього підрозділи ЗС РФ втратили можливість пересуватись під землею і знов почали переправлятись через Оскіл.

"Через це на поточний момент ворог знову змушений перетинати річку Оскіл для поповнення свого плацдарму на правому березі. Тобто, це відкрита місцевість, що дозволяє краще виявляти противника й знищувати", — пояснив військовий.

Федоренко наголосив, що не можна чітко сказати, чи РФ захопила якісь райони Куп'янська: диверсантів дуже багато, але їх "постійно виявляють й постійно знищують". Військовий пояснив, чому російське командування прагне окупувати Куп'янськ та Куп'янськ Вузловий. Мета Генштабу ЗС РФ — політичні завдання та логістика.

"Ситуація на цьому напрямку дуже напружена. Вимушений констатувати — ворог розуміє мету захоплення Купʼянська як з політичної точки зору, так і для логістичних цілей", — підсумував Федоренко.

Бої під Куп'янськом - коментар Юрія Федоренка з 429 ПБС "Ахіллес"

Аналітики про ситуацію на Куп'янському напрямку

Згідно з даними DeepState, станом на 18 вересня на Куп'янському напрямку лінія боїв змістилась на 1 км біля Ківшарівки. На карті фронту бачимо, що ЗС РФ здолали невеликий ліс та наблизились до околиць села.

Бої під Куп'янськом - просування ЗС РФ станом на 18 вересня Фото: DeepState

Зазначимо, напередодні аналітики опублікували уточнені дані щодо появи ЗС РФ в Куп'янську. На карті з'явились два червоні смуги, які тягнуться на північно-західних та північних вулицях міста. Росіяни, ймовірно, рухаються вздовж траси R79: крайні окуповані позиції — на відстані близько 1 кілометра від центру. Крім того, 12-13 вересня DeepState опублікували кадри з російським військовим, який вибрався з-під землі через трубу: бійці ЗСУ повідомили, що знешкодили диверсантів та закрили трубу.

Нагадуємо, 16 вересня Фокус зібрав інформацію про появу ЗС РФ у Дніпропетровській області та опублікував оцінки експертів щодо ситуації на фронті.