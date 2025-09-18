В Купянске ВСУ второй раз ударили по трубе с ВС РФ: зашли ли россияне в центр города (карта)

Вооруженные силы Российской Федерации наступают на Купянск, и, чтобы их остановить, украинские военные еще раз взорвали газовую трубу, по которой враг пробивался в город. Командование заявило, что россиян в городе нет, хотя карта проекта DeepState показывает кварталы, контролируемые оккупантами.

За прошедшие сутки подразделения ВС РФ продвинулись на север от Купянска, сообщили аналитики проекта DeepState в Telegram-канале. Фокус собрал заявления представителей ВСУ о ситуации в населенном пункте.

Бои под Купянском — что говорит командование

Утром 18 сентября появился комментарий представителя ОСУВ "Днепр" Алексея Бельского для медиа "РБК-Украина" о событиях в Купянске. Согласно данным командования, ВС РФ проникли на окраины города со стороны Радьковки и Голубовки, действуя малыми группами от двух до девяти человек. Впрочем, в центре населенного пункта россиян нет, заверил пресс-офицер.

"Информация о боевых действиях в центре города не соответствует действительности. Оккупантов уничтожают, часть попадает в плен", — привело медиа слова Бельского.

Согласно данным командования, россияне, которые проникли в Купянск, имеют четкие задачи. В частности, у них есть адреса домов: они должны их захватить, мужчин 18-60 лет убить, а "женщин и детей при необходимости использовать как живой щит". Бельский заверил, что подразделения Сил оороны делают все возможное, чтобы зачистить Купянск от диверсантов ВС РФ.

Бои под Купянском - ситуация в Радьковки и операция "Труба 3.0" Фото: DeepState

Что происходит в Купянске — комментарий военного

Командир 429-го полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал в эфире "Еспресо", что украинские военные следят за передвижением россиян и сорвали еще одну попытку проникнуть в город. По его словам, удалось еще раз взорвать трубу, по которой враг пытался пробраться в Купянск. После этого подразделения ВС РФ потеряли возможность передвигаться под землей и вновь начали переправляться через Оскол.

"Из-за этого на текущий момент враг снова вынужден пересекать реку Оскол для пополнения своего плацдарма на правом берегу. То есть, это открытая местность, что позволяет лучше выявлять противника и уничтожать", — пояснил военный.

Федоренко отметил, что нельзя четко сказать, захватила ли РФ какие-то районы Купянска: диверсантов очень много, но их "постоянно выявляют и постоянно уничтожают". Военный объяснил, почему российское командование стремится оккупировать Купянск и Купянск Узловой. Цель Генштаба ВС РФ — политические задачи и логистика.

"Ситуация на этом направлении очень напряженная. Вынужден констатировать — враг понимает цель захвата Купянска как с политической точки зрения, так и для логистических целей", — подытожил Федоренко.

Бои под Купянском — комментарий Юрия Федоренко из 429 ПБС "Ахиллес"

Аналитики о ситуации на Купянском направлении

Согласно данным DeepState, по состоянию на 18 сентября на Купянском направлении линия боев сместилась на 1 км возле Ковшаровки. На карте фронта видим, что ВС РФ преодолели небольшой лес и приблизились к окраинам села.

Бои под Купянском — продвижение ВС РФ по состоянию на 18 сентября Фото: DeepState

Отметим, накануне аналитики опубликовали уточненные данные о появлении ВС РФ в Купянске. На карте появились две красные полосы, которые тянутся на северо-западных и северных улицах города. Россияне, вероятно, движутся вдоль трассы R79: крайние оккупированные позиции — на расстоянии около 1 километра от центра. Кроме того, 12-13 сентября DeepState опубликовали кадры с российским военным, который выбрался из-под земли через трубу: бойцы ВСУ сообщили, что обезвредили диверсантов и закрыли трубу.

Напоминаем, 16 сентября Фокус собрал информацию о появлении ВС РФ в Днепропетровской области и опубликовал оценки экспертов относительно ситуации на фронте.