1 км до центрального перекрестка Купянска: продвинулись ли ВС РФ в жилые кварталы (карты)

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление на Купянском направлении и продвинулись в двух точках на расстояние от 200 до 800 м. Линия боев сместилась в жилые кварталы на севере и северо-западе города, который пытаются вернуть россияне.

Подразделения ВС РФ имеют успехи на двух направлениях восточного фронта — на Купянском и Новопавловском, говорится в заметке аналитиков проекта DeepState. На одном направлении — продвижение в пределах километра, а на втором — более 3 км вглубь украинских позиций. Фокус собрал информацию Генштаба и военных о ситуации на горячих участках фронта по состоянию на 17 сентября.

Наступление РФ — что происходит в Купянске

Купянское направление. Согласно данным аналитиков, ВС РФ дальше наступают на Купянск, а на карте боевых действий появилось два прорыва на северных окраинах города. Один прорыв тянется по улицам Юбилейная, Садовая, Давыдова-Лучинского. Второй — вдоль автодороги R79 и дотягивается до улиц Гоголя, Пушкинской и почти доходит до Купянского медицинского колледжа (на основе DeepState и Google maps).

Данные проекта показывают продвижение россиян на 800 м вглубь Купянска, а до центрального перекрестка трассы R79 и улицы Дзержинского — около 1,3 м. Кроме того, можно примерно оценить оккупированную площадь: это, ориентировочно, около 3-5 кв. км (от города на 33 кв. км).

Наступление РФ — продвижение россиян в Купянске по состоянию на 17 сентября Фото: DeepState

Аналитики назвали еще одну точку, в которой продвинулись ВС РФ, — это село Голубовка. На карте проекта линия боев сместилась на 200 м на юг и остановилась по берегу реки Оскол.

Наступление РФ — продвижение россиян возле Голубовки под Купянском 17 сентября Фото: DeepState

В заметке DeepState также говорится о еще одном участке фронта, на котором россияне имеют успехи. Аналитики написали, что враг продвинулся возле села Новоивановка на Новопавловском направлении. Ориентировочное расстояние, которое продавили россияне, — около 3 км, показывает карта.

Что происходит под Купянском — Генштаб и боец ВСУ

В отчете Генштаба ВСУ, который появился утром 17 сентября, Купянское направление не является самым горячим участком фронта. Указывается, что за прошедшие сутки здесь насчитали семь атак ВС РФ (больше всего — под Покровском, 60 штурмов). Карта командования показывает, что россияне находятся, вероятно, за пределами города. Об этом сказал представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский: в комментарии "Суспільному" прозвучало, что россияне имеют цель вернуть Купянск, но пока не зашли в город.

Наступление РФ — Генштаб о ситуации под Купянском 17 сентября Фото: Генштаб ВСУ

О ситуации в Купянске днем 17 сентября написал в Telegram-канале лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс". Военный отметил, что российские ДРГ регулярно пытаются зайти в город, а бои в окрестностях продолжаются уже давно. По его словам, некоторые россияне действительно могли добраться ближе к центру, но их очень мало. В то же время, офицер заявил, что в Купянске плохо наладили оборону.

"Оборона очередного города в очередной раз провалена, точнее никак не была организована", — говорится в заметке "Алекса".

Наступление РФ — военный о ситуации под Купянском 17 сентября Фото: Скриншот

Какова реакция военной администрации на события в Купянске

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин три дня назад, 14 сентября, комментировал ситуацию в эфире "Еспресо". Чиновник заверил, что оборона держится, поблагодарил защитников и отметил, что в сети распространяется дезинформация о проблемах в городе. Между тем в канале Купянской РГА 17 сентября проинформировали о гражданских жителях Купянска и окрестных сел, пострадавших от боевых действий. В частности, на ул. Защитников погибли женщина и двое мужчин, в пер. Уютный ранили мужчину (от удара FPV).

Отметим, 12 сентября аналитический проект DeepState рассказал о спецоперации "Труба 3.0", которая состоялась в Купянске. Выяснилось, что ВС РФ пытались проникнуть в город по трубам, но их вовремя обнаружили и остановили.

Напоминаем, 16 сентября Фокус собрал информацию о наступлении РФ в Днепропетровской области и о селах, возле которых идут сложные бои.