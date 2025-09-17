1 км до центрального перехрестя Куп'янська: чи просунулись ЗС РФ у житлові квартали (карти)

Збройні сили Російської Федерації продовжують наступ на Куп'янському напрямку та просунулись у двох точках на відстань від 200 до 800 м. Лінія боїв змістилась у житлові квартали на півночі та північному заході міста, яке намагаються повернути росіяни.

Підрозділи ЗС РФ мають успіхи на двох напрямках східного фронту — на Куп'янському та Новопавлівському, ідеться у дописі аналітиків проєкту DeepState. На одному напрямку — просування у межах кілометра, а на другому — понад 3 км вглиб українських позицій. Фокус зібрав інформацію Генштабу та військових щодо ситуації на гарячих ділянках фронту станом на 17 вересня.

Наступ РФ — що відбувається у Куп'янську

Куп'янський напрямок. Згідно з даними аналітиків, ЗС РФ далі наступають на Куп'янськ, а на карті бойових дій з'явилось два прориви на північних околицях міста. Один прорив тягнеться по вулицях Ювілейна, Садова, Давидова-Лучинцького. Другий — вздовж автошляху R79 і дотягується до вулиць Гоголя, Пушкінської й майже доходить до Куп'янського медичного коледжу (на основі DeepState та Google maps).

Дані проєкту показують просування росіян на 800 м вглиб Куп'янська, а до центрального перехрестя траси R79 та вулиці Дзержинського — близько 1,3 м. Крім того, можна приблизно оцінити окуповану площу: це, орієнтовно, близько 3-5 кв. км (від міста на 33 кв. км).

Наступ РФ - просування росіян в Куп'янську станом на 17 вересня Фото: DeepState

Аналітики назвали ще одну точку, у якій просунулись ЗС РФ, — це село Голубівка. На карті проєкту лінія боїв змістилась на 200 м на південь і спинилась по берегу річки Оскіл.

Наступ РФ - просування росіян біля Голубівки під Куп'янськом 17 вересня Фото: DeepState

У дописі DeepState також ідеться про ще одну ділянку фронту, на якій росіяни мають успіхи. Аналітики написали, що ворог просунувся біля села Новоіванівки на Новопавлівському напрямку. Орієнтовна відстань, яку протиснули росіяни, — близько 3 км, показує карта.

Що відбувається під Куп'янськом — Генштаб та боєць ЗСУ

У звіті Генштабу ЗСУ, який з'явився зранку 17 вересня, Куп'янський напрямок не є найгарячішою ділянкою фронту. Вказується, що протягом минулої доби тут нарахували сім атак ЗС РФ (найбільше — під Покровськом, 60 штурмів). Карта командування показує, що росіяни перебувають, ймовірно, за межами міста. Про це сказав речник ОСУВ "Дніпро" Олексій Бєльський: у коментарі "Суспільному" пролунало, що росіяни мають ціль повернути Куп'янськ, але поки не зайшли у місто.

Наступ РФ - Генштаб про ситуацію під Куп'янськом 17 вересня Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію в Куп'янську вдень 17 вересня написав в Telegram-каналі лейтенант Сил оборони України з позивним "Алекс". Військовий зауважив, що російські ДРГ регулярно намагаються зайти в місто, а бої на околицях тривають вже давно. З його слів, дехто з росіян дійсно міг дістатись ближче до центру, але їх дуже мало. Водночас, офіцер заявив, що у Куп'янську погано налагодили оборону.

"Оборона чергового міста вчергове провалена, точніше ніяк не була організована", — ідеться у дописі "Алекса".

Наступ РФ - військовий про ситуацію під Куп'янськом 17 вересня Фото: Скриншот

Яка реакція військової адміністрації на події в Куп'янську

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін три дні тому, 14 вересня, коментував ситуацію в ефірі "Еспресо". Посадовець запевнив, що оборона тримається, подякував захисникам і зауважив, що у мережі поширюється дезінформація про проблеми у місті. Тим часом у каналі Куп'янської РВА 17 вересня проінформували про цивільних жителів Куп'янська та навколишніх сіл, які постраждали від бойових дій. Зокрема, на вул. Захисників загинули жінка та двоє чоловіків, у пров. Затишний поранили чоловіка (від удару FPV).

Зазначимо, 12 вересня аналітичний проєкт DeepState розповів про спецоперацію "Труба 3.0", яка відбулась у Куп'янську. З'ясувалось, що ЗС РФ намагались проникнути у місто по трубах, але їх вчасно виявили та спинили.

