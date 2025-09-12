Операція "Труба 3.0": війська РФ заходять до Куп'янська, повторюючи досвід Авдіївки та Суджі (відео)

Війська РФ долають річку Оскіл і заходять у Куп'янськ через газову трубу, у місті вже є позиції для зльоту пілотів дронів ЗС РФ.

Російські окупанти втретє використовують під час штурму Куп'янська одну й ту саму тактику. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

"Труба 3.0" — ка***пи через газову трубу долають річку Оскіл і заходять у Куп'янськ", — зазначили оглядачі.

Ворог уже втретє використовував труби для просочування штурмових груп у населений пункт. Уперше в окупантів вийшло це в Авдіївці, а вдруге — біля Суджі Курської області.

"У мережі навіть з'явилося вкидання начебто такі ж труби використовували для проходу в Покровськ, але насправді відео знято біля Куп'янська", — уточнила команда DeepState.

Труба в Куп'янську: як її використовує армія РФ

Росіянам вдалося побудувати логістичну артерію. Входи в трубу, за даними пабліка, розташовуються в районі Лиману Першого. Для пересування в трубі вони застосовують спеціальні лежанки на колесах і електросамокати. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно чотири дні.

"По дорозі зроблено спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії", — зазначили аналітики.

Організовані групи окупантів без серйозних втрат добираються трубами до села Радьківка Харківської області, а далі — на південь у контрольований ліс. Після цього вони розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці.

"Завтра якийсь представник спробує це спростувати, назвавши групи неорганізованими та нечисленними, але в самому Куп'янську вже є позиції для зльоту кац***х пілотів [дронів]", — ідеться в повідомленні.

Додаткові труднощі з'являються через те, що не проводиться примусова евакуація місцевих мешканців, які зараз перебувають в одних будинках із противником. Через це не можна бити по цілях.

"Шкода, що досвід Авдіївки та Суджі не врахували. Вкотре хочеться вірити, що ця "труба" нарешті послужить уроком", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, російський військкор Юрій Котенок розповідав про наслідки операції "Труба" в Курській області. Тривале перебування в газовій трубі спричинило масову закупорку легенів у солдатів.

"Кадирівці" брали участь у провалі операції "Труба" в Суджі: оператор БпЛА з позивним "Мойсей" просив допомогти губернатора Курської області доставити протигази "для важливої справи". Українська розвідка дізналася про це, оскільки чиновник відмовив і довелося звертатися до волонтерів.