Операция "Труба 3.0": войска РФ заходят в Купянск, повторяя опыт Авдеевки и Суджи (видео)

Войска РФ преодолевают реку Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу, в городе уже есть позиции для взлета пилотов дронов ВС РФ.

Российские оккупанты третий раз используют при штурме Купянска одну и ту же тактику. Об этом сообщил аналитический проект DeepState.

"Труба 3.0" — ка***пы через газовую трубу преодолевают реку Оскол и заходят в Купянск", — отметили обозреватели.

Враг уже третий раз использовал трубы для просачивания штурмовых групп в населенный пункт. Впервые у оккупантов получилось это в Авдеевке, а во второй раз — возле Суджи Курской области.

"В сети даже появился вброс будто такие же трубы использовали для прохода в Покровск, но на самом деле видео снято около Купянска", — уточнила команда DeepState.

Труба в Купянске: как ее использует армия РФ

Россиянам удалось построить логистическую артерию. Входы в трубу, по данным паблика, располагаются в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе они применяют специальные лежанки на колесах и электросамокаты. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четыре дня.

"По дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии", — отметили аналитики.

Организованные группы оккупантов без серьезных потерь добираются по трубам до села Радьковка Харьковской области, а далее — на юг в контролируемый лес. После этого они рассредоточиваются в Купянске и доходят до железной дороги.

"Завтра какой-то представитель попытается это опровергнуть, назвав группы неорганизованными и немногочисленными, но в самом Купянске уже есть позиции для взлета кац***х пилотов [дронов]", — говорится в сообщении.

Дополнительные трудности появляются из-за того, что не проводится принудительная эвакуация местных жителей, которые сейчас находятся в одних домах с противником. Из-за этого нельзя бить по целям.

"Жаль, что опыт Авдеевки и Суджи не учли. В очередной раз хочется верить, что эта "труба" наконец-то послужит уроком", — заключили специалисты.

Напомним, российский военкор Юрий Котенок рассказывал о последствиях операции "Труба" в Курской области. Длительное нахождение в газовой трубе вызвало массовую закупорку легких у солдат.

"Кадыровцы" участвовали в провале операции "Труба" в Судже: оператор БпЛА с позывным "Моисей" просил помочь губернатора Курской области доставить противогазы "для важного дела". Украинская разведка узнала об этом, так как чиновник отказал и пришлось обращаться к волонтерам.