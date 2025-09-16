Бои в Днепропетровской области: в каких точках прорываются ВС РФ (карты)

Продолжается наступление Вооруженных сил Российской Федерации, которые давят на позиции Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Карта боевых действий показывает, что россияне оккупировали минимум два села и давят в еще десятке точек.

Related video

Представитель ОСУВ "Днепр" Алексей Бельский заявил в комментарии "Суспільному", что ВС РФ не осуществили стратегического прорыва в Днепропетровской области. Между тем народный депутат Марьяна Безуглая опубликовала сообщение, в котором волновалась из-за угрозы прорыва российских войск на Днепр. Фокус собрал информацию о ситуации в Днепропетровской области — данные Генштаба ВСУ, военной администрации, военных и аналитиков.

Наступление РФ — ОСУВ "Днепр" о Днепропетровской области

Как пояснил Бельский, на Новопавловском направлении, к которому относят бои в Днепропетровской области, несколько уменьшилась интенсивность наступления РФ. По его словам, ближайшая цель россиян — не прорыв вглубь региона, а оккупация города Новопавловка. В последнее время вражеские подразделения рапортовали о якобы продвижении в населенный пункт Филия, но их оттуда выбили бойцы ВСУ. В то же время есть небольшой прорыв в сторону Сосновки: в данном направлении есть оккупация "маленьких и заброшенных сел", уточнил спикер ОСУВ "Днепр".

Наступление РФ — Филиал и Ивановка на Новопавловском направлении 15 августа Фото: DeepState

Бои в Днепропетровской области — аналитики

Между тем нардеп Марьяна Безгула обратила внимание на карту аналитиков проекта DeepState по отрезкам фронта в Днепропетровской области, а также возле Доброполье-Покровска. По ее словам, карты показывают наступление ВС РФ "внутри Днепропетровской области".

На карте DeepState действительно видим красные зоны внутри нового региона, в который прорвались российские войска. Один из таких участков — едва заметная область возле села Ивановка (к югу от Новопавловки). Второй — несколько "языков" подразделений ВС РФ, которые пересекли админграницу Днепропетровской области между Воскресенкой и Темировкой (в 15 км к югу от Ивановки). "Красная" оккупационная зона полностью поглотила села Запорожское и Малиевку. Кроме того, идут бои возле Новоселовки, Январского, Сосновки, Вороны, Тернового, Березового, Калиновского и Новониколаевки.

Наступление РФ — бои в Синельниковском районе Днепропетровской области Фото: DeepState

Ориентировочная площадь оккупированного региона, определенная с помощью инструментов DeepState, — около 40 кв. км. При этом общая площадь Днепропетровской области — 31 974 кв. км, то есть ВС РФ воюют не "внутри", а лишь с краю, контролируя 0,13%.

Что говорит военный об угрозах для Днепра

15 сентября о ситуации в Днепропетровской области написал в Telegram-канале боец ВСУ с позывным "Мучной". Военный выделил три направления наступления ВС РФ на данном отрезке. Первое направление — Ивановка: по его мнению, россияне планируют создать плацдарм, чтобы обойти Новопавловку. Второе направление — Новомихайловка: враг не уменьшает давления, применяет артиллерию и авиацию, атакуя малыми штурмовыми группами. Третье — Березовое: подразделения противника пытаются проникнуть в промзону, лесополосы, создают угрозы для Сосновки (о которой упомянул спикер ОСУВ "Днепр").

Наступление РФ — бои под Великомихайловкой и Орестополем, 16 сентября Фото: Muchnoy Jugend / Telegram Наступление РФ — бои под Березовым и Калиновским, 16 сентября Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Генштаб и ОВА о наступлении РФ на востоке

В отчете Генштаба ВСУ на Facebook украинцев проинформировали о ситуации на фронте, среди прочего — на Новопавловском направлении. Согласно данным командования днем 16 сентября насчитали девять атак ВС РФ: россияне штурмовали Филию, Ивановку, Александроград, Малиевку и Новоукраинку. За прошедшие сутки (по состоянию на утро 16 сентября) состоялось суммарно 34 атаки, а перед этим — 21 (на 15 сентября) и 41 (на 14 сентября). В то же время на портале Днепропетровской ОГА 12 сентября появилась информация об эвакуации людей из 18 населенных пунктов Синельниковского района (здесь идут бои рядом с 8-10 селами).

Отметим, 11 сентября боец "Мучной" написал о возможной оккупации села Сосновка Днепропетровской области. По его словам, после этого возрастает угроза для следующего населенного пункта в Днепропетровской области — для Орестополья.

Напоминаем, 16 сентября медиа Forbes расспросило бойцов ВСУ относительно того, сколько времени еще продержится Покровск Донецкой области.