Отражают атаки трех армий: бойцы Сил обороны рассказали, как долго продержится Покровск

Россия продолжает стягивать силы к Покровску — одному из ключевых опорных пунктов обороны Украины на восточном фронте. В течение последних недель в этот сектор ВС РФ перебрасывают тысячи своих солдат и десятки единиц бронетехники, что может быть подготовкой к решающему наступлению в Донецкой области.

Покровск, частично разрушенный постоянными обстрелами, остается важным узлом обороны: значительная часть украинских подразделений располагается как внутри города, так и на его подступах. Об этом говорится в материале The Telegraph, где украинские воины рассказали о боевых буднях.

Один из них, боец с позывным Лепа, сообщил, противник перебросил резервы из Курска, внутренних районов России, оккупированной Херсонской области и других мест. Между тем пока не ясно, будут ли россияне ждать замерзания осенней грязи, чтобы задействовать тяжелую бронетехнику, или начнут активные штурмы в ближайшее время.

Бойцы Сил обороны на Покровском направлении Фото: The Telegraph

"Сейчас здесь с нами сражаются три армии. 8-я, 51-я и, с недавнего времени, 155-я морская пехота", — отметил он.

Разведка фиксирует все больше российских подразделений в районе Донецка, что указывает на дальнейшее наращивание сил. В то же время украинские бригады продолжают задерживать диверсионные группы, которые остаются одной из главных угроз.

Украинский военнослужащий на Покровском направлении Фото: The Telegraph

По словам бойцов в окрестностях Покровска идет позиционная война. Со стороны Сил обороны действуют небольшие группы артиллеристов, минометчиков и операторов дронов, которые работают в полевых условиях. С приближением осени и зимы бойцам становится сложнее – земля превращается в грязь, спальники намокают, а российские FPV-дроны выжидают малейшую ошибку.

На вопрос как долго сможет продержаться Покровск украинские защитники ответили, что до конца года противник вряд ли сможет оккупировать город.

"Если они не перережут наши логистические пути, а они, скорее всего, этого не сделают, то до конца года они ничего не захватят. Мы будем продолжать давать им по заднице каждый раз, когда они будут пытаться прорваться", — убежден один из бойцов.

Наступление РФ — детали ситуации по Покровском

Отметим, Генштаб ВСУ в ежедневных отчетах на Facebook сообщает о количестве атак ВС РФ на восточном и южном фронте: Покровск последние несколько месяцев — самый горячий участок. В отчете по состоянию на утро 16 сентября командование насчитало 54 штурма.

Тем временем аналитики проекта DeepState 15 сентября обновили карту боевых действий и показали, что часть улицы Киевской на южной окраине Покровска оказалась в "серой зоне".

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об обстановке на Покровском направлении. После его поста в соцсетях, где говорилось о восстановлении контроля над некоторыми участками фронта, народный депутат Марьяна Безуглая обвинила главкома в "манипуляции и лжи".