Сырский рассказал об успехах ВСУ под Покровском: Безуглая обвинила его во лжи

Народный депутат Марьяна Безуглая обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в "манипуляции и лжи". Так она отреагировала на сообщение Сырского об успехах Сил обороны на Покровском направлении.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский опубликовал пост о ситуации на Покровском направлении в своем Telegram-канале 7 сентября. В нем он отметил, что именно возле Покровска оккупанты сосредоточили основные усилия, создали самую большую группировку для наступления и пытаются прорвать украинскую оборону.

Главком рассказал, что работал в зоне активных боевых действий на Покровском, Добропольском и Северском направлениях. По его словам, под Покровском за последнюю неделю украинские бойцы отбили около 350 российских атак, а также результативно проводят штурмы

"Так, потеряв в августе на Покровском направлении 5 кв. км, подразделения Сил обороны смогли восстановить контроль над 26 кв. км украинской земли. Подобное соотношение в нашу пользу — также и на Добропольском направлении", — рассказал Сырский и добавил, что приказал обеспечить подразделения дополнительным количеством боеприпасов и дронов, усиливать радиоэлектронную борьбу и укреплять фортификации.

Ситуация под Покровском: Безуглая обвинила Сырского во лжи

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая опубликовала в своем Telegram-канале скриншот с новостью о сообщении Александра Сырского и обвинила главкома ВСУ в манипуляции и лжи. Также она заявила, что при его командовании в украинской армии не будет реформ.

"Манипуляция и ложь. Пока он на должности, забудьте о реформе ВСУ", — написала парламентарий.

Ситуация под Покровском: что известно

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" 5 сентября сообщал, что оккупанты проникают в Покровск через трубы, как ранее применяли коллекторы в Авдеевке. Также он отметил шаткую ситуацию в районе поселка Удачного.

Генштаб ВСУ показывал видео зачистки поселка Удачного на Покровском направлении и установления украинского флага 2 сентября.

Институт изучения войны (ISW) в отчете по состоянию на 4 сентября сообщал, что ВСУ продвинулись сразу на 4 направлениях, однако отмечал, что россияне готовятся к наступлению в Запорожской области.