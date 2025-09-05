"Как в Авдеевке": ВС РФ проникают в Покровск через трубы, и их не могут перехватить, — боец

В районе Удачного складывается шаткая ситуация, поскольку поселок превратился в "серую" зону. Там одновременно присутствуют как украинские подразделения, так и вражеские силы, и ни одна из сторон пока не имеет полного контроля над населенным пунктом.

Российские оккупанты в районе Покровска и дальше пытаются проникнуть в город, используя подземные коммуникации. Они пробираются по трубам в город, но пока Силам обороны сложно установить, где именно расположены эти "лазейки". Об этом 5 сентября в телеграмм-канале сообщил боец Сил обороны с позывным "Мучной".

По его словам, пока ситуация здесь без существенных сдвигов, но враг продолжает искать пути для продвижения в город.

"Выявлено, что русаки используют подземные коммуникации — водоводы, через которые пытаются заходить вглубь, подобно тому, как ранее применяли коллекторы в Авдеевке. Где именно расположены эти трубы известно, однако механизм, которым противник туда попадает еще уточняется", — отметил "Мучной".

Боец отметил, что также шаткая ситуация в районе Удачного, поскольку поселок превратился в "серую" зону. Там одновременно присутствуют как украинские подразделения, так и вражеские силы, и ни одна из сторон пока не имеет полного контроля над населенным пунктом.

В то же время в районе Мирнограда оккупанты пытаются с севера Новоэкономичного просачиваться в сторону шахты, пробивая себе путь в этом направлении.

"Одновременно увеличивается серая зона внутри самого поселка: она расширилась уже за пределы трассы, ведущей на северную часть. Это означает, что линия соприкосновения там стала еще более размытой и бои продолжаются без четкого преимущества ни за одной стороной", — резюмировал "Мучной".

В сводке Генштаба ВСУ 5 сентября сообщалось о по меньшей мере 47 штурмовых действиях ВС РФ за последние сутки в районах населенных пунктов Владимировка, Кучеров Яр, Рубежное, Никаноровка, Ивановка, Маяк, Родинское, Сухой Яр, Зверево, Миролюбовка, Котлино, Новоэкономичное, Луч, Покровск, Удачное, Молодецкое, Дачное и в сторону Новопавловки и Балагана.

Бои на Покровском направлении — что известно

Напомним, что 3 сентября в сети появились кадры, вероятно, из Покровска, на которых солдаты ВС РФ пытались проникнуть в город через канализационный коллектор.

Сообщалось, что Россия планирует активизировать наступательные действия с применением тяжелой техники, чтобы прорвать украинскую линию обороны на глубину до 10-15 километров. Предполагаемые направления удара — Покровское, Купянское и Запорожское.

Также Фокус писал о ситуации под Покровском, анализируя различные источники и картографические данные. По информации Генштаба ВСУ, россиян остановили за полтора километра до южных окраин города.