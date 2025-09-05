"Як у Авдіївці": ЗС РФ проникають у Покровськ через труби, і їх не можуть перехопити, — боєць

В районі Удачного складається хитка ситуація, оскільки селище перетворилося на "сіру" зону. Там одночасно присутні як українські підрозділи, так і ворожі сили, і жодна зі сторін поки що не має повного контролю над населеним пунктом.

Російські окупанти в районі Покровська і далі намагаються проникнути до міста, використовуючи підземні комунікації. Вони пробираються трубами в місто, але поки що Силам оборони складно встановити, де саме розташовані ці "лазівки". Про це 5 вересня у телеграм-каналі повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

За його словами, поки ситуація тут без суттєвих зрушень, але ворог продовжує шукати шляхи для просування у місто.

"Виявлено, що русаки використовують підземні комунікації — водоводи, через які намагаються заходити вглиб, подібно до того, як раніше застосовували колектори в Авдіївці. Де саме розташовані ці труби відомо, проте механізм, яким противник туди потрапляє ще уточнюється", — зазначив "Мучной".

Боєць зауважив, що також хитка ситуація в районі Удачного, оскільки селище перетворилося на "сіру" зону. Там одночасно присутні як українські підрозділи, так і ворожі сили, і жодна зі сторін поки що не має повного контролю над населеним пунктом.

Водночас в районі Мирнограда окупанти намагаються з півночі Новоекономічного просочуватися у бік шахти, пробиваючи собі шлях у цьому напрямку.

"Одночасно збільшується сіра зона всередині самого селища: вона розширилася вже за межі траси, що веде на північну частину. Це означає, що лінія зіткнення там стала ще більш розмитою і бої тривають без чіткої переваги за жодною стороною", — резюмував "Мучной".

У зведенні Генштабу ЗСУ 5 вересня повідомляли про щонайменше 47 штурмових дій ЗС РФ за останню добу в районах населених пунктів Володимирівка, Кучерів Яр, Рубіжне, Никанорівка, Іванівка, Маяк, Родинське, Сухий Яр, Звірове, Миролюбівка, Котлине, Новоекономічне, Промінь, Покровськ, Удачне, Молодецьке, Дачне та в бік Новопавлівки й Балагану.

Бої на Покровському напрямку — що відомо

Нагадаємо, що 3 вересня у мережі з'явились кадри, ймовірно, з Покровська, на яких солдати ЗС РФ намагались проникнути у місто через каналізаційний колектор.

Повідомлялося, що Росія планує активізувати наступальні дії із застосуванням важкої техніки, щоб прорвати українську лінію оборони на глибину до 10-15 кілометрів. Передбачувані напрямки удару — Покровський, Куп'янський та Запорізький.

Також Фокус писав про ситуацію під Покровськом, аналізуючи різні джерела та картографічні дані. За інформацією Генштабу ЗСУ, росіян зупинили за півтора кілометра до південних околиць міста.