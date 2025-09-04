Загрози на трьох напрямках: ЗС РФ готують масштабний прорив фронту, — аналітик (відео)

Росія планує активізувати наступальні дії із застосуванням важкої техніки, щоб прорвати українську лінію оборони на глибину до 10-15 кілометрів. Передбачувані напрямки удару — Покровське, Куп'янське та Запорізьке.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман Олексій Гетьман в ефірі 24 Каналу розповів, що малими піхотними і штурмовими групами досягти серйозних результатів неможливо, і росіяни вже переконалися в цьому на практиці, намагаючись просунутися в районі Добропілля.

Наступ РФ — деталі

Основні напрямки тиску ЗС РФ

Гетьман зазначив, що російське командування розглядає три ключові ділянки фронту: Покровський, Куп'янський і Запорізький напрямки. А оскільки ресурси окупаційних військ обмежені, одночасно сили противника здатні проводити атаки максимум у двох-трьох точках.

Крім того, зараз Росія намагається зміцнити логістику і забезпечити безпеку залізничної лінії Волноваха-Токмак-Мелітополь-Джанкой, якою здійснюється доставка палива. За словами військового, це пов'язано з нещодавніми ударами українських сил, зокрема по ешелону з паливно-мастильними матеріалами.

Використання техніки й тактичні завдання

За оцінкою Гетьмана, російські війська готуються застосувати механізовані частини, попри те, що при введенні в бій важка техніка знищується до 80% у перші години. Однак саме використання бронетехніки, авіації та безпілотників здатне забезпечити прорив лінії оборони на тактичну глибину хоча б у 15 км. Хоча з іншого боку росіяни також відпрацьовують нові способи ведення наступу з використанням мотоциклів і легких баггі, пристосовуючи їх під імпровізовані бронемашини.

Водночас експерт наголосив, що спроба прориву малими силами під Добропіллям провалилася, і це виглядало радше як політична акція перед зустріччю президента Росії Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

"Ця авантюра, з моєї точки зору, переслідувала дві мети. По-перше, це спеціально було перед зустріччю з Трампом, щоб показати, що ось ми просунулися на 10 км. І, по-друге, подивитися, як їхні підрозділи можуть рухатися на швидкісній і більш легкій, або більш-менш важкій техніці. Тобто це репетиція можливостей наступальних дій із застосуванням техніки", — пояснив Гетьман.

Раніше ми писали про ситуацію під Покровськом, аналізуючи різні джерела та картографічні дані. За інформацією Генштабу ЗСУ, росіян зупинили за півтора кілометра до південних околиць міста, проте деякі військові повідомляють, що бої йдуть на околиці та посеред забудови Шахтарського мікрорайону.