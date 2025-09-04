Угрозы на трех направлениях: ВС РФ готовят масштабный прорыв фронта, — аналитик (видео)

Россия планирует активизировать наступательные действия с применением тяжелой техники, чтобы прорвать украинскую линию обороны на глубину до 10–15 километров. Предполагаемые направления удара — Покровское, Купянское и Запорожское.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман Алексей Гетьман в эфире 24 Канала рассказал, что малыми пехотными и штурмовыми группами достичь серьезных результатов невозможно, и россияне уже убедились в этом на практике, пытаясь продвинуться в районе Доброполья.

Наступление РФ — детали

Основные направления давления ВС РФ

Гетьман отметил, что российское командование рассматривает три ключевых участка фронта: Покровское, Купянское и Запорожское направления. А так как ресурсы оккупационных войск ограничены, одновременно силы противника способны проводить атаки максимум в двух-трех точках.

Кроме того, сейчас Россия пытается укрепить логистику и обеспечить безопасность железнодорожной линии Волноваха–Токмак–Мелитополь–Джанкой, по которой осуществляется доставка топлива. По словам военного, это связано с недавними ударами украинских сил, в том числе по эшелону с горюче-смазочными материалами.

Использование техники и тактические задачи

По оценке Гетьмана, российские войска готовятся применить механизированные части, несмотря на то что при вводе в бой тяжелая техника уничтожается до 80% в первые часы. Однако именно использование бронетехники, авиации и беспилотников способно обеспечить прорыв линии обороны на тактическую глубину хотя бы в 15 км. Хотя с другой стороны россияне также отрабатывают новые способы ведения наступления с использованием мотоциклов и легких багги, приспосабливая их под импровизированные бронемашины.

Потерян еще один процент Украины: об итогах летнего наступления РФ

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что попытка прорыва малыми силами под Добропольем провалилась, и это выглядело скорее как политическая акция перед встречей президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

"Эта авантюра, с моей точки зрения, преследовала две цели. Во-первых, это специально было перед встречей с Трампом, чтобы показать, что вот мы продвинулись на 10 км. И, во-вторых, посмотреть как их подразделения могут двигаться на скоростной и более легкой, или более-менее тяжелой технике. То есть это репетиция возможностей наступательных действий с применением техники", — пояснил Гетьман.

Ранее мы писали о ситуации под Покровском, анализируя различные источники и картографические данные. По информации Генштаба ВСУ, россиян остановили за полтора километра до южных окраин города, однако некоторые военные сообщают, что бои идут на окраине и посреди застройки Шахтерского микрорайона.