Потерян еще один процент Украины: об итогах летнего наступления РФ

Выводы по летней кампании.

Тот случай, когда развивается "инерционный сценарий".

1. Рашистам, с одной стороны, не удалось реализовать провозглашенные и распиаренные амбициозные цели "летнего наступления". Но успокаиваться "потерей лишь 1% территории" — преступная халатность.

Потому что бульдозер ползет. Потому что штурмы массами пехоты под прикрытием стай беспилотников и доминированием радиоборьбы — показывают эффективность в истощении наших сил.

Потому что удары по объектам в тылу усиливаются — и качественно, и количественно. 500–600 шахедов за 1 налет — уже норма. Цели все откровеннее — энергетическая инфраструктура. Нас третий год пытаются "вбомбить в каменный век". Да, до сих пор успеха не имели. Но налеты усиливаются, а средства защиты и возможности восстановления... не факт.

2. Международному сообществу достичь "мира" или даже прекращения огня не удалось.

Аргументы, которые понял бы Путин, применены не были. К сожалению, рашисты удачно пользуются изменением американской политики и активно реализуют свои преимущества в лагере авторитарных режимов.

Они готовы подыгрывать и Китаю — но при условии, что тот не будет останавливать войну на условиях, не тождественных требованиям России.

3. Украина, к сожалению, отступает.

Власти не удалось построить собственную дипломатическую игру (от окончательных провалов нас спасают европейцы, но и это может пройти). Не удалось, к сожалению, качественно изменить организацию обороны.

Такая организация должна была бы включать:

мобилизацию, которая воспринималась бы не как "облава", а как вклад в выживание Украины. Что для этого нужно — говорено-переговорено. Но ничего не будет сделано, пока не будет изменения отношения ОП к теме мобилизации как "токсичной", от которой Зеленскому надо держаться подальше. Это — конституционная прерогатива президента;

усиление финансовой способности бригад. На вызовы надо реагировать как можно быстрее, поэтому цепочка решений по обеспечению потребностей должна быть как можно короче;

развертывание военного производства. "Тысячи ракет, десятки тысяч дронов" должны из лозунгов стать реальностью. С использованием инвестиций и мощностей партнеров. Тогда "действенные санкции" на объектах врага станут обыденностью и будут иметь значительно более сильный эффект, станут для него фактором принятия решения. До сих пор не стали;

воплощение новых технологий. Мы выиграем, только если навяжем гонку технологий, которые смогут компенсировать и обесценить преимущество врага в количестве;

оптимизацию управления. На каждое направление должны назначаться не свои, искусные в дерибане и откатничестве, а профессионалы, способные действовать на опережение.

Обо всем этом говорилось много. Но вот еще один период прошел — а этого не сделано.

В осенне-зимний период без подготовки будет трудно. Чтобы не проспать последние недели, пока есть возможность — надо требовать от "слуг" "военной" повестки дня.

Поддержки фронта, укрепления защиты, усиления способности общин.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

