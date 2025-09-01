Осень под угрозой: РФ готовит удары по фронту и энергетике, — главные цели и прогнозы

О возможном осеннем обострении на фронте предупреждает волонтер и общественный деятель Мария Берлинская, призывая поддерживать ВСУ, особенно на Донецком направлении. Подобные риски подтверждает и отчет ISW: Кремль может активизировать удары по энергетической инфраструктуре, готовясь к зиме. Способна ли Россия на масштабное наступление и где именно оно возможно — выяснил Фокус.

Украинский волонтер и общественный деятель Мария Берлинская предупредила о возможном наступлении российских войск в ближайшие дни, призвав сохранять спокойствие и усиливать поддержку ВСУ, особенно на Донецком направлении.

В своем Telegram-сообщении она отметила важность информационной работы: освещение реальных событий в соцсетях, налаживание контактов с западными журналистами и распространение историй пострадавших от войны.

"Нам надо донести до западного мира одну простую мысль — Путин остановится только там, где мы его вместе остановим. И если они сейчас не включатся на полную, если Украина упадет — они следующие", — подчеркнула Берлинская.

Также в отчете ISW за 30 августа подтверждается угроза: Россия может активизировать ракетные и беспилотные атаки, чтобы ослабить энергетическую инфраструктуру Украины перед зимой. Аналитики отмечают, что РФ накапливала боеприпасы, готовясь к саммиту на Аляске 15 августа, и одновременно наносила ограниченные удары, чтобы выглядеть "добросовестным" участником переговоров перед США.

Осеннее наступление россиян: что планирует враг

По словам военного эксперта Олега Жданова, осеннее российское наступление действительно можно ожидать, но вероятность его реализации снижается с каждым выведенным из строя нефтеперерабатывающим заводом РФ. Если Украина не будет останавливаться и продолжать активно работать в этом направлении, то это существенно повлияет на вражескую логистику. Кроме того, удары по железнодорожным станциям также уменьшают риски, поскольку нарушают ключевые пути поставки.

Жданов объясняет, что российские войска могут перебрасывать силы, но проблема заключается не в перемещении людей, а в обеспечении их всем необходимым. Войска нужно ежедневно кормить, обеспечивать водой, боеприпасами и другими ресурсами. Нарушение логистики делает это крайне сложным, превращая потенциальное наступление в настоящую проблему для агрессора. Таким образом, вероятность масштабного наступления уменьшается — это первый ключевой фактор.

Второй аспект, на который обращает внимание эксперт, — это заявление Кирилла Буданова, руководителя ГУР МО Украины, относительно 160 тысяч мобилизованных россиян за последние месяцы.

"Уже третий месяц звучат сообщения о том, что Путин собрал призыв на такое количество, но нет четких данных о формировании этих сил. Мы видим лишь часть переброски: например, 30 тысяч с Курского направления уже появились на Покровском. Украинские войска фиксируют прибытие конкретных бригад и частей, что позволяет оценить ситуацию. Президент Зеленский упоминал о снятии 25-30 тысяч с других участков, но где именно формируется основная ударная группа — остается большим вопросом", — отметил Фокусу эксперт.

Жданов подчеркивает, что скрыть 160 тысяч военных с танками и бронированными машинами невозможно, поэтому ждем информацию о них.

Новое наступление России в Украине: где могут быть основные удары

Олег Жданов считает, что если наступление России на Украину осенью состоится, то, вероятно, оно будет осуществляться на трех оперативных направлениях: Лиманском, Покровском и Запорожском. Последний включает Гуляйпольский и Ореховский сектора, с большей вероятностью на Ореховском. Там россияне могут двигаться вдоль бывшего Каховского водохранилища, пытаясь не только приблизиться к Запорожью, но и, возможно, пересечь высохшее дно.

"Прошло три года с момента подрыва дамбы, дно высохло, молодая поросль деревьев вытянула влагу, делая местность проходимой для техники. Это создает серьезную угрозу для Украины, поскольку без плацдарма на правом берегу Днепра Путин не остановится. Без такого плацдарма для дальнейшего развития наступления из-за оперативной паузы весь смысл кампании теряется как минимум наполовину. Россияне понимают, что без контроля над правым берегом их усилия будут напрасными, поэтому могут пытаться форсировать реку или использовать высохшее русло для неожиданного маневра", — добавляет эксперт.

Напомним, что в Беларуси стартовали учения ОДКБ "Запад-2025" с участием 2 тысяч солдат и 450 единиц техники. Войска будут отрабатывать пуски ядерных боеголовок по условному противнику, демонстрируя готовность к стратегическим операциям.

Также Фокус писал, что европейские лидеры предлагают 40-километровую "буферную зону" между Украиной и Россией как вариант мирного соглашения. Издание анализирует, почему эта идея вызывает споры и какие угрозы она может создать для безопасности Украины.