Ситуация на фронте обостряется: в ближайшие дни ожидается новое наступление РФ, — Берлинская

Украинский волонтер и общественный деятель Мария Берлинская опубликовала сообщение о вероятном серьезном наступлении российских войск в ближайшие дни. Она отметила, что важно сохранять спокойствие и усиливать помощь украинским военным, особенно на Донецком направлении.

В частности, в ее заметке в телеграмм-канале говорится, что большое значение следует уделять информационной поддержке, в частности освещать реальные события в социальных сетях, налаживать контакты с западными журналистами и показывать конкретные истории людей, пострадавших от войны. Более того, Берлинская отмечает, что важно донести до западного мира мысль о том, что Россию можно остановить только совместными усилиями, и если международная поддержка будет недостаточной, следующими могут стать другие страны.

"Нам надо донести до западного мира одну простую мысль — Путин остановится только там, где мы его вместе остановим. И если они сейчас не включатся на полную, если Украина упадет — они следующие", — пишет Мария Берлинская.

Публикация Марии Берлинской в Telegram Фото: Скриншот

Также в отчете ISW отмечается, что в ближайшие недели Россия, вероятно, усилит удары по Украине, стремясь использовать пополненные запасы ракет и беспилотников и ухудшить состояние украинской энергетической инфраструктуры накануне зимы.

По оценке аналитиков, Россия во время подготовки к саммиту на Аляске 15 августа накапливала беспилотники и ракеты, одновременно нанося ограниченные удары по Украине, чтобы создать впечатление добросовестного участника переговоров перед администрацией США.

График атак ВС РФ по Украине Фото: ISW

Напомним, что по словам представителя ОСУВ "Днепр" Виктора Трегубова, подразделения российских войск под Добропольем в Донецкой области окружены и ликвидируются. В то же время возле Покровска противник сосредоточил около 100 тысяч солдат.

Также Фокус писал, что в ночь на 31 августа российские войска атаковали украинские города 142 ударными и имитационными беспилотниками. Противовоздушная оборона Украины, по данным Воздушных сил, сбила или подавила 126 БпЛА на севере, юге и востоке страны.