Зафиксировано попадание 16 беспилотников: последствия ночной атаки ВС РФ (фото)

В ночь на воскресенье, 31 августа, российские войска атаковали украинские города 142 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Related video

Вражеское нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, информируют Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито или подавлено 126 вражеских БпЛА на севере, юге и востоке страны.

Фото: Воздушные силы ВСУ

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 10 локациях, а падение обломков — на 6 локациях.

Днепропетровская область

Российские войска терроризировали два района, применяя БпЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

ВС РФ атаковали Никополь, а также Марганецкую, Покровскую, Червоногригорьевскую и Мировскую громады. Пострадал 46-летний мужчина, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Повреждены два многоквартирных дома, нежилое здание, 7 частных домов, 7 хозяйственных построек, еще одна — уничтожена. Задело также два гаража, линии электропередач и газопроводы.

В Синельниково после удара БпЛА возник пожар, который уже ликвидирован, а в Покровской поселковой громаде ранения получила 58-летняя женщина.

Ночью в небе над областью уничтожено 11 вражеских БпЛА.

Одесская область

Враг массированно атаковал Одесский район ударными беспилотниками, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Он уточнил, что больше всего пострадал город Черноморск и окрестности.

В результате удара есть повреждения энергетической инфраструктуры и более 29 тысяч абонентов находятся без электроэнергии. Работы по восстановлению уже начались, отметил чиновник, добавив, что критическая инфраструктура сейчас работает от генераторов.

Повреждения получили частные дома и административные помещения. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Известно об одном пострадавшем человеке, сообщил глава ОВА.

В ВСУ сообщили, что в целом на один только Черноморск ВС РФ запустили более 50 дронов.

Запорожская область

За сутки ВС РФ нанесли 391 удар по 16 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В общем враг нанес 10 ракетных ударов по Запорожью, совершил 5 авиационных ударов по Камышевахе, Белогорью, Малиновке, 88 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и 2 обстрела из РСЗО накрыли Плавни и Чаривное.

Кроме того, 286 БпЛА различной модификации атаковали Запорожье, Червоноднепровку, Плавни, Гуляйполе, Орехов, Щербаки, Новоданиловку, Васильевку, Малую Токмачку, Чаривне, Преображенку, Новопавловку, Долинку, сообщил глава ОВА.

По его информации, поступило 382 сообщения о повреждении домов, квартир, хозяйственных построек, гаражей, автомобилей, объектов критической и социальной инфраструктуры. В результате атак россиян один человек погиб, 37 получили ранения.

Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 9 населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. По его информации, в результате обстрелов пострадавших нет.

Враг применял ️1 БпЛА типа "Герань-2" и 1 БпЛА типа "Ланцет", ️5 БпЛА типа "Молния" и ️4 БпЛА, тип которых сейчас устанавливается.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в Харьковском, Купянском, Изюмском и Богодуховском районах.

Фокус писал, что поздно вечером 30 августа и после полуночи россияне атаковали Одесскую область беспилотниками. Под массированным ударом в частности оказался город Черноморск.

Напомним, в ночь на 30 августа ВС РФ использовали против Украины 582 средства воздушного нападения.