Зафіксовано влучання 16 безпілотників: наслідки нічної атаки ЗС РФ (фото)

У ніч на неділю, 31 серпня, російські війська атакували українські міста 142 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Ворожий напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, інформують Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито або подавлено 126 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 16 ударних дронів на 10 локаціях, а падіння уламків — на 6 локаціях.

Дніпропетровська область

Російські війська тероризували два райони, застосовувавши БпЛА, важку артилерію та РСЗВ, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

ЗС РФ атакували Нікополь, а також Марганецьку, Покровську, Червоногригорівську і Мирівську громади. Постраждав 46-річний чоловік, який у важкому стані доправлений до лікарні. Пошкоджені два багатоквартирні будинки, нежитлова будівля, 7 приватних будинків, 7 господарських споруд, ще одна – знищена. Зачепило також два гаражі, лінії електропередач й газогони.

У Синельниковому після удару БпЛА виникла пожежа, яка вже приборкана, а у Покровській селищній громаді поранення отримала 58-річна жінка.

Вночі у небі над областю знищено 11 ворожих БпЛА.

Одеська область

Ворог масовано атакував Одеський район ударними безпілотниками, повідомив глава ОВА Олег Кіпер. Він уточнив, що найбільше постраждало місто Чорноморськ та околиці.

Внаслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури й понад 29 тисяч абонентів знаходяться без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися, зазначив посадовець, додавши, що критична інфраструктура наразі працює від генераторів.

Пошкодження отримали приватні будинки та адміністративні приміщення. В деяких місцях спалахнули пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники. Відомо про одну постраждалу людину, повідомив глава ОВА.

У ЗСУ повідомили, що загалом на один лише Чорноморськ ЗС РФ запустили понад 50 дронів.

Запорізька область

Упродовж доби ЗС РФ завдали 391 удар по 16 населених пунктах Запорізької області, повідомив глава ОВА Іван Федоров.

Загалом ворог наніс 10 ракетних ударів по Запоріжжю, здійснив, 5 авіаційних ударів по Комишувасі, Білогірʼю, Малинівці, 88 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та 2 обстріли з РСЗВ накрили Плавні й Чарівне.

Окрім того, 286 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Червонодніпровку, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Васинівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку, Новопавлівку, Долинку, повідомив глава ОВА.

За його інформацією, надійшло 382 повідомлення про пошкодження будинків, квартир, господарчих споруд, гаражів, автомобілів, обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури. Внаслідок атак росіян одна людина загинула, 37 дістали поранень .

Харківська область

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 9 населених пунктів Харківської області, повідомив глава ОВА Олег Синєгубов. За його інформацією, внаслідок обстрілів постраждалих немає.

Ворог застосовував ️1 БпЛА типу "Герань-2" та 1 БпЛА типу "Ланцет", ️5 БпЛА типу "Молнія" та ️4 БпЛА, тип яких наразі встановлюється.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури у Харківському, Куп'янському, Ізюмському та Богодухівському районах.

