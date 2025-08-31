Десятки дронів: росіяни масовано атакували Одещину ударними БпЛА, виникли перебої зі світлом

Пізно ввечері 30 серпня та після опівночі росіяни масовано атакували Одещину безпілотниками: моніторингові канали попереджали про рух десятків дронів у напрямку регіону.

Під масованим ударом цієї ночі зокрема опинилося місто Чорноморськ в Одеському районі. Фокус зібрав усе, що відомо про обстріл міста.

Близько 23:30 години 30 серпня моніторингові канали попередили про рух щонайменше 20 ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одеси або Чорноморська.

Російські дрони взяли курс на Чорноморськ: місто опинилося під масованим обстрілом, зазначили моніторингові канали.

Після опівночі атака на Одещину продовжилася — за даними моніторингових каналів, нові групи безпілотників рухалися у напрямку Одеси та Чорноморська з моря. Повідомлялося про ще щонайменше 18 дронів.

Також вибухи уночі пролунали в Одесі.

Після російської атаки ЗМІ повідомили, що у Чорноморську зникла електроенергія, а також виникли перебої з водою. У ДТЕК офіційно підтвердили відсутність електропостачання у частині Білгород-Дністровського району Одещини.

"У частині Білгород-Дністровського району зникло світло через локальну аварію в мережі", — йдеться у повідомленні.

Скриншот | повідомлення ДТЕК про відключення світла

За попередньою інформацією місцевих ЗМІ, у Чорноморську є влучання ворожих дронів. Однак офіційного підтвердження на момент публікації не надходило.

На момент публікації повітряна тривога на Одещині триває. Моніторингові канали попереджають про ймовірне продовження російської атаки через нові БпЛА у Чорному морі.

Нагадаємо, уночі 30 серпня росіяни масовано атакували Україну крилатими ракетами та балістикою.

Також внаслідок російської атаки 30 серпня Запоріжжя опинилося у вогні: після обстрілу у місті палали житлові будинки.