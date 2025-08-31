Десятки дронов: россияне массированно атаковали Одесскую область ударными БпЛА, возникли перебои со светом

Поздно вечером 30 августа и после полуночи россияне массированно атаковали Одесскую область беспилотниками: мониторинговые каналы предупреждали о движении десятков дронов в направлении региона.

Под массированным ударом этой ночью в частности оказался город Черноморск в Одесском районе. Фокус собрал все, что известно об обстреле города.

Около 23:30 часов 30 августа мониторинговые каналы предупредили о движении не менее 20 ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении Одессы или Черноморска.

Российские дроны взяли курс на Черноморск: город оказался под массированным обстрелом, отметили мониторинговые каналы.

После полуночи атака на Одесскую область продолжилась — по данным мониторинговых каналов, новые группы беспилотников двигались в направлении Одессы и Черноморска с моря. Сообщалось о еще по меньшей мере 18 дронов.

Также взрывы ночью прогремели в Одессе.

После российской атаки СМИ сообщили, что в Черноморске исчезла электроэнергия, а также возникли перебои с водой. В ДТЭК официально подтвердили отсутствие электроснабжения в части Белгород-Днестровского района Одесской области.

"В части Белгород-Днестровского района пропал свет из-за локальной аварии в сети", — говорится в сообщении.

Скриншот | сообщение ДТЭК об отключении света

По предварительной информации местных СМИ, в Черноморске есть попадание вражеских дронов. Однако официального подтверждения на момент публикации не поступало.

На момент публикации воздушная тревога в Одесской области продолжается. Мониторинговые каналы предупреждают о вероятном продолжении российской атаки из-за новых БпЛА в Черном море.

Напомним, ночью 30 августа россияне массированно атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой.

Также в результате российской атаки 30 августа Запорожье оказалось в огне: после обстрела в городе пылали жилые дома.