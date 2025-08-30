Россияне атаковали Украину крылатыми ракетами и баллистикой: где были удары

Россияне всю ночь 30 августа атаковали Украину ударными БпЛА типа "Шахед", а под утро нанесли удары крылатыми ракетами типа Х-101 с бортов стратегической авиации Ту-95МС и баллистическими ракетами.

Под массированным комбинированным ударом этой ночью оказались Днепр, Запорожье и Павлоград Днепропетровской области. Фокус собрал все, что известно о российской атаке ночью 30 августа.

Около 04:50 часов мониторинговые каналы предупредили о вхождении крылатых ракет в воздушное пространство Украины.

Крылатые ракеты двигались через Сумскую область в направлении Полтавщины, сообщили Воздушные силы.

Часть крылатых ракет двигалась в направлении Черновской и Черкасской областей. Ракеты в Черкасской области держали курс на запад.

Враг также атаковал Павлоград на Днепропетровщине: мониторинговые каналы предупреждали о выходах баллистических и движение крылатых ракет в направлении города.

В последующие минуты в Павлограде прогремели мощные взрывы, сообщили мониторинговые каналы.

Часть крылатых ракет двигалась западным курсом через Житомирскую и Винницкую области.

Мониторинговые каналы предупредили, что враг осуществляет атаку ракетами с кассетными боеприпасами.

Ближе к 06:00 часам крылатые ракеты разделились: часть держала курс на Житомирщину, другая часть — на Киевщину и в частности на столицу, отметили мониторинговые каналы.

На момент публикации информации о последствиях обстрела крылатыми ракетами не поступало.

Напомним, около 04:00 часов 30 августа ВС РФ массированно атаковали Украину "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой.

Также вечером 29 августа Украина оказалась под массированной атакой "Шахедов": мониторинговые каналы предупреждали о вылете бортов стратегической авиации РФ.