Росіяни атакували Україну крилатими ракетами та балістикою: де були удари

Росіяни усю ніч 30 серпня атакували Україну ударними БпЛА типу "Шахед", а під ранок завдали ударів крилатими ракетами типу Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС та балістичними ракетами.

Під масованим комбінованим ударом цієї ночі опинилися Дніпро, Запоріжжя та Павлоград Дніпропетровської області. Фокус зібрав усе, що відомо про російську атаку уночі 30 серпня.

Близько 04:50 години моніторингові канали попередили про входження крилатих ракет у повітряний простір України.

Крилаті ракети рухалися крізь Сумську область у напрямку Полтавщини, повідомили Повітряні сили.

Частина крилатих ракет рухалася у напрямку Чернівської та Черкаської областей. Ракети на Черкащині тримали курс на захід.

Ворог також атакував Павлоград на Дніпропетровщині: моніторингові канали попереджали про виходи балістичних та рух крилатих ракет у напрямку міста.

У наступні хвилини у Павлограді пролунали потужні вибухи, повідомили моніторингові канали.

Частина крилатих ракет рухалася західним курсом через Житомирщину та Вінниччину.

Моніторингові канали попередили, що ворог здійснює атаку ракетами з касетними боєприпасами.

Ближче до 06:00 години крилаті ракети розділилися: частина тримала курс на Житомирщину, інша частина — на Київщину і зокрема на столицю, зазначили моніторингові канали.

На момент публікації інформації про наслідки обстрілу крилатими ракетами не надходило.

Нагадаємо, близько 04:00 години 30 серпня ЗС РФ масовано атакували Україну "Шахедами", "Калібрами" та балістикою.

Також увечері 29 серпня Україна опинилася під масованою атакою "Шахедів": моніторингові канали попереджали про виліт бортів стратегічної авіації РФ.