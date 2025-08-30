Росіяни комбіновано атакували Україну "Шахедами", "Калібрами" і балістикою

Уночі 30 серпня росіяни здійснили масований комбінований обстріл України ударними дронами типу "Шахед", крилатими ракетами типу "Калібр" та балістичним озброєнням.

Related video

Під комбінованою атакою безпілотників та різних типів ракет опинилися Дніпро і Запоріжжя. Фокус зібрав інформацію про нічний обстріл росіян.

Близько 03:25 години моніторингові канали повідомили про входження крилатих ракет типу "Калібр" з акваторії Чорного моря у повітряний простір України.

Ракети тримали курс на Дніпро та Запоріжжя: міста опинилися під масованою атакою росіян.

Після цього голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що у Дніпрі та Павлограді є влучання.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що у Запоріжжі ворог влучив зокрема по району житлової забудови. Внаслідок цього відомо про пожежу та щонайменше трьох поранених.

У цей час ворог продовжував атакувати Україну "Шахедами": про серію вибухів у Луцьку повідомила кореспондента Фокусу.

Інші наслідки російської атаки уточнюються. В областях триває повітряна тривога через загрозу БпЛА на момент публікації.

Нагадаємо, увечері 29 серпня ЗС РФ масовано запустили "Шахеди" по Україні, а також моніторингові канали попередили про ймовірність вильоту бортів стратегічної авіації Росії Ту-95МС.

Також увечері 28 серпня дрони атакували російський Ростов: внаслідок обстрілу здійнялася пожежа.