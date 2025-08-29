Густий дим здіймається над містом: у російському Ростові прогриміли вибухи і здійнялася масштабна пожежа (відео)

Увечері 29 серпня у російському місті Ростов-на-Дону пролунала серія вибухів, після чого здійнялася сильна пожежа. У регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

У місцевих каналах повідомляють про щонайменше 3 вибухи, що чули у небі над містом. Про це повідомили російські медіа.

Про вибухи та пожежу у Ростові інформували близько 22:00 години, тоді як повітряну тривогу через загрозу безпілотників у регіоні оголосили близько 22:52.

Скриншот | повітряна тривога у Ростовській області

Місцеві повідомляють, що вибухи пролунали за стадіоном "Ростов Арена", на лівому березі міста.

"Вогонь видно з різних частин міста, густий дим здіймається високо в небо", — зазначають росіяни.

У мережі показали кадри пожежі, що здійнялася у Ростові після вибухів.

Деякі російські медіа стверджують, що у Ростові, попередньо, палає сухостій неподалік від стадіону "Ростов Арена". Однак офіційного підтвердження на момент публікації не надходило, влада не повідомляла про причини пожежі і що саме палає у місті.

Також місцеві мешканці повідомляли близько 22:00 години, що у них не працює мобільний інтернет. Його росіянам відключають уже кілька місяців на тлі атак безпілотників, аргументуючи це тим, що дрони не можуть знайти дані, які потрібні для навігації до своїх цілей.

Окрім того, цього вечора, близько 23:00 години, росіяни ввели обмеження у аеропорту міста Волгоград, повідомили у "Росавіації".

Нагадаємо, уночі на 29 серпня російське місто Орел атакували безпілотники: постраждали житлові будинки і торговий центр.

28 серпня безпілотники масовано атакували окупований Крим: росіяни повідомляли про сотні дронів курсом на півосторів, вибухи чули у різних районах Криму.