Пошкоджені будинки і пожежі: російський Орел атакували безпілотники (фото, відео)

Уночі 29 серпня російське місто Орел атакували безпілотники. Нічна атака спричинила серію гучних вибухів, активну роботу ППО, а також пожежі у кількох локаціях.

В одному з районів Орла безпілотник упав у дворі житлової багатоповерхівки, а також місцеві повідомляють про падіння дрона поблизу торгового центру. Про атаку та її наслідки розповіли російські медіа.

Місцеві жителі чули щонайменше 10 вибухів у місті. Через падіння дрона у дворі житлового будинку у будівлі потрощені вікна, а також пошкоджений фасад та покрівля.

Російський Telegram-канал Astra повідомив про влучання безпілотника у житловий будинок на вулиці Матросова в Орлі. Однак офіційного підтвердження влучання не надходило.

Astra | пожежа в Орлі після атаки БпЛА

Як передає російське видання "Известия" з посиланням на зведення губернатора Орловської області, загалом одна людина постраждала і чотири будівлі пошкоджені в регіоні внаслідок нічної атаки БпЛА. Уламки нібито збитих дронів пошкодили дві будівлі в обласному центрі, і ще дві споруди постраждали на території інших муніципалітетів, стверджує місцева влада.

Близько 02:00 години ночі в Орлі також оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Місцеві стверджують, що такого не було з 8 травня 2025 року.

"Це перша сирена про ракетну небезпеку за 3 місяці", — пишуть росіяни.

Інші наслідки атаки по Орловській області РФ на момент публікації встановлюються.

Варто зазначити, що місто головним центром в Росії для запуску ударних БпЛА типу "Шахед" є база Цимбулова, розташована поблизу міста Орел, як розповідало видання France24. Ця база має 8 пускових майданчиків на землі, а ще — ділянку дороги довжиною 2,8 кілометра, звідки ударні дрони по Україні РФ може запускати з трансортних засобів.

Нагадаємо, уночі 28 серпня безпілотники масовано атакували різні райони окупованого Криму: російські канали повідомляли про сотні БпЛА у напрямку півострова.

Також уночі 28 серпня моніторингові канали повідомили, що Афіпський та Новокуйбишевський НПЗ у Росії атакували дрони, після чого здійнялися масштабні пожежі.