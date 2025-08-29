Поврежденные дома и пожары: российский Орел атаковали беспилотники (фото, видео)

Ночью 29 августа российский город Орел атаковали беспилотники. Ночная атака вызвала серию громких взрывов, активную работу ПВО, а также пожары в нескольких локациях.

В одном из районов Орла беспилотник упал во дворе жилой многоэтажки, а также местные сообщают о падении дрона вблизи торгового центра. Об атаке и ее последствиях рассказали российские медиа.

Местные жители слышали по меньшей мере 10 взрывов в городе. Из-за падения дрона во дворе жилого дома в здании разбиты окна, а также поврежден фасад и кровля.

Российский Telegram-канал Astra сообщил о попадании беспилотника в жилой дом на улице Матросова в Орле. Однако официального подтверждения попадания не поступало.

Astra | пожар в Орле после атаки БпЛА

Как передает российское издание "Известия" со ссылкой на сводку губернатора Орловской области, всего один человек пострадал и четыре здания повреждены в регионе в результате ночной атаки БпЛА. Обломки якобы сбитых дронов повредили два здания в областном центре, и еще два сооружения пострадали на территории других муниципалитетов, утверждают местные власти.

Около 02:00 часов ночи в Орле также объявили воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Местные утверждают, что такого не было с 8 мая 2025 года.

"Это первая сирена о ракетной опасности за 3 месяца", — пишут россияне.

Другие последствия атаки по Орловской области РФ на момент публикации устанавливаются.

Стоит отметить, что город главным центром в России для запуска ударных БпЛА типа "Шахед" является база Цымбулова, расположенная вблизи города Орел, как рассказывало издание France24. Эта база имеет 8 пусковых площадок на земле, а еще — участок дороги длиной 2,8 километра, откуда ударные дроны по Украине РФ может запускать с трансортных средств.

Напомним, ночью 28 августа беспилотники массированно атаковали различные районы оккупированного Крыма: российские каналы сообщали о сотнях БпЛА в направлении полуострова.

Также ночью 28 августа мониторинговые каналы сообщили, что Афипский и Новокуйбышевский НПЗ в России атаковали дроны, после чего поднялись масштабные пожары.