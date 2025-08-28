Поднялись масштабные пожары: Новокуйбышевский и Афипский НПЗ в России атаковали дроны (фото, видео)

Ночью 28 августа беспилотники массированно атаковали Россию: под ударом оказались крупные нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области и в Краснодарском крае РФ. На местах поднялись масштабные пожары, черные столбы дыма охватили небо над городами.

Этой ночью беспилотники атаковали Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области, а также Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Об этом сообщили российские Telegram-каналы.

Атака на Новокуйбышевский НПЗ

Об атаке на Новокуйбышевский НПЗ стало известно около 04:00 часов. Россияне сообщили, что "снова пылает" завод, который ранее уже был атакован БпЛА. Также в сети показали кадры последствий атаки по предприятию.

По данным главы Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, по меньшей мере 17 ударных беспилотников совершили атаку на Новокуйбышевский НПЗ.

По состоянию на 06:00 часов местные власти никак не комментировали масштабный пожар на предприятии, отметили Telegram-каналы.

"Около 40 минут назад администрация Новокуйбышевска опубликовала пост о том, как заниматься профилактикой энтеровирусной инфекции", — обратило внимание медиа Astra.

Атака на Афипский НПЗ

Около 05:00 часов российские каналы сообщили об атаке на Афипский НПЗ в Краснодарской области РФ. На месте также поднялся масштабный пожар.

В сети показали кадры последствий удара по предприятию.

По данным мониторингового канала Exilenova+, на территории Афипского НПЗ атака была осуществлена на установку по совместной переработке газа и газоконденсата. Канал отметил, что дроны уже ранее атаковали установку, и на этот раз повторили успешную атаку.

Стоит отметить, что Афипский НПЗ является не только промышленным объектом, но и важным элементом военной инфраструктуры России, как ранее сообщал руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. Это важный узел для поставки дизельного топлива и авиационного керосина, которые используются армией.

Напомним, ночью 28 августа взрывы также прогремели в Крыму: беспилотники массированно атаковали ряд районов оккупированного полуострова, взрывы слышали в районе военных аэродромов.

27 августа издание The Guardian рассказывало, что атаки на российские НПЗ вызвали очереди на заправках и рекордное повышение цен.