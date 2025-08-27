Топливный кризис в России: атаки на НПЗ привели к очередям на заправках и рекордным ценам (видео)

В России углубляется дефицит топлива после серии украинских атак дронами на нефтеперерабатывающие заводы. Во многих регионах автозаправки опустели, цены достигли рекордных показателей, а водители вынуждены часами ждать в очередях.

РФ называют одной из ведущих энергетических держав мира, однако последние недели показали ее уязвимость: массированные удары украинских беспилотников вывели из строя значительную часть нефтеперерабатывающей инфраструктуры, что повлекло проблемы с обеспечением топлива на внутреннем рынке. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, больше всего нехватку бензина испытывают в отдаленных регионах, включая Дальний Восток, южные области и оккупированный Крым. Там из-за отсутствия топлива водители вынуждены переходить на более дорогие марки бензина, в частности А-95.

Аналитики подсчитали, что удары Украины нарушили работу не менее 17% всех мощностей нефтепереработки России, что эквивалентно примерно 1,1 миллиона баррелей в сутки. По данным СМИ, только в августе украинские беспилотники совершили не менее десяти атак, преимущественно на участке между Рязанью и Волгоградом. Последний раз взрывы произошли на нефтепроводе Рязань-Москва, который поставляет топливо в столицу.

Независимый аналитик Борис Аронштейн пояснил, что хотя топливные кризисы в России случались и раньше, нынешняя ситуация является самой серьезной за последние годы.

"Атаки массированные, скоординированные и повторяющиеся; они происходят волнами, и нефтеперерабатывающие заводы просто не успевают отремонтировать ущерб, нанесенный предыдущей атакой, до того, как произойдет следующая", — отметил он.

По данным рынка, цены на самый популярный бензин А-95 на прошлой неделе поднялись в РФ до 82 300 рублей (61 тыс. грн) за тонну — это на 54% выше, чем в начале года. В то же время Россия остается одним из крупнейших экспортеров энергоносителей, поставляя сырую нефть, в частности, в Китай и Индию. Однако именно переработка нефтепродуктов для внутреннего потребления оказалась уязвимым звеном.

Эксперты объясняют, что производство бензина внутри России лишь незначительно превышает внутренний спрос, что делает рынок чувствительным к любым перебоям. Дополнительным фактором стало отсутствие доступа к западным технологиям из-за санкций, которые затрудняют восстановление поврежденных заводов. Еще в июле правительство ввело ограничения на экспорт топлива, чтобы сдержать внутренний дефицит.

В социальных сетях распространяются видео автомобилистов, которые жалуются на многочасовые очереди и резкий рост цен.

"Мы ждем уже часами, и никто не знает, успеем ли мы вообще заполнить наши машины", — рассказал один из водителей на Дальнем Востоке. Популярные Telegram-каналы шутят, что бензин скоро будут "наливать в бокалы для шампанского, а не в баки".

Особенно критическая ситуация в Крыму. Из-за нехватки топлива на полуострове ввели ограничения на продажу бензина А-95. Назначенный Кремлем руководитель региона заявил, что власти принимают все возможные меры для стабилизации, однако предупредил, что проблемы могут затянуться на несколько месяцев.

Экономисты предупреждают: если атаки дронами будут продолжаться, нехватка бензина в РФ может сохраниться как минимум до зимы. В крайнем случае российские власти могут прибегнуть к нормированию топлива.

Как сообщал Фокус, системные удары украинских дронов в течение всего 30 дней выбили 17% мощностей НПЗ РФ.

Удары по РФ — детали

Reuters перечислило, по каким именно заводам РФ ударила Украина в течение последних недель. В списке НПЗ — Волгоградский "Лукойл", Рязанский "Роснефть", заводы в Ростовской, Самарской, Саратовской и Краснодарской областях. Также напомнили, что неделю горел Новошахтинский НПЗ, а дроны тем временем ударили по нефтепроводу "Дружба" (Унеча Брянской области) и по экспортному терминалу и топливно-перерабатывающему комплексу "Новатэк" (Усть Луга в Ленинградской области).

Фокус писал о серии ударов по РФ и о налетах дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы, о которых упомянуло Reuters. В частности, в начале августа произошел налет на Афипский НПЗ в Краснодарском крае РФ. OSINTери считали, что БпЛА попали по установке совместной переработки газа и газоконденсата.

Напоминаем, 24 августа CNN сообщило, что в РФ страдают от нехватки топлива после ударов по НПЗ и поэтому покупают бензин в Беларуси.