Атака на Афипский НПЗ в России: OSINT-аналитики обнаружили точное место, куда "прилетело" (фото)

В результате ночной атаки воздушных средств поражения загорелся "Афипский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае. Получила повреждения установка совместной переработки газа и газоконденсата. Аналитики называют пораженную установку СПГК одной из ключевых частей этой системы.

В ночь на 7 августа украинские беспилотники атаковали "Афипский нефтеперерабатывающий завод" в поселке Афипский Краснодарского края РФ. В результате атаки была поражена печная часть установки СПГК, сообщили OSINT-аналитики проекта КиберБорошно. Местные власти заявили, что пожару придали 4 ранг сложности, но уже его потушили.

"Эта установка работает с газовым конденсатом и попутным нефтяным газом, которые поступают на переработку. В процессе выделяются фракции пропан-бутана, стабильный легкий бензин, а остатки очищаются до состояния, пригодного для дальнейшего использования в качестве топлива или сырья для других процессов", — говорится в сообщении OSINTеров.

Удар по РФ — пожар на Афипском НПЗ 7 августа

Аналитики также показали установку СПГК, которая является одной из ключевых частей этой системы. Именно здесь смесь нагревается до температуры 250-350°C — в зависимости от нужного режима — чтобы обеспечить надлежащие условия для дальнейшего фракционирования. Она работает под высоким давлением и температурой, что делает ее критически важным, но и потенциально опасным участком всей установки.

Установка СПГ на Афипском НПЗ, в которую попали БПЛА

Удар по РФ — детали

Как пишет издание ASTRA, местные власти подтвердили пожар на Афипском НПЗ после атаки БПЛА.

"В поселке Афипский ликвидировали возгорание на территории НПЗ. Из-за падения обломков БПЛА на НПЗ вспыхнула технологическая установка совместной переработки газа и газового конденсата. Пожару присвоили 4-й ранг сложности. На место ЧП оперативно прибыли пожарные подразделения. Они локализовали возгорание на площади 250 кв. метров", — говорится в сообщении.

Поражена установка СПГК на Афипском НПЗ

Атаки на НПЗ в РФ и последствия

В России 22 июля беспилотники атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В результате попадания на территории предприятия произошел пожар.

5 августа сообщалось, что Рязанский НПЗ, принадлежащий нефтяной компании "Роснефть", остановил примерно половину перерабатывающих мощностей из-за атаки БПЛА. Были остановлены две установки первичной переработки нефти — УППН-3 мощностью 8600 тонн в сутки и УППН-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Ранее украинские дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Из-за повреждения одной из важнейших перерабатывающих установок на НПЗ вынуждены были остановить работу.

По расчетам аналитиков, самой успешной была атака на Астраханский газоперерабатывающий завод "Газпрома". Украинские дроны попали в установку переработки газового конденсата, из-за чего полностью вывели ее из строя.