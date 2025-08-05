Дроны ВСУ вывели из строя крупные НПЗ "Роснефть": один из них потерял 50% мощностей, — СМИ

Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который считался одним из крупнейших в России, был вынужден остановить две установки после атаки. Новокуйбышевский НПЗ, по данным источников Reuters, вообще прекратил работу.

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Рязанский НПЗ, принадлежащий нефтяной компании "Роснефть", остановил примерно половину перерабатывающих мощностей. Об этом в издании Reuters 4 августа сообщили со ссылкой на три источника в отрасли.

Причиной стала атака украинских БПЛА, произошедшая на прошлой неделе. Со 2 августа, по данным СМИ, были остановлены две установки первичной переработки нефти — УППН-3 мощностью 8600 тонн в сутки и УППН-4 мощностью 11 400 тонн в сутки.

Отмечается, что сейчас на заводе работает только одна установка — УППН-6 мощностью 23 200 тонн в сутки. Это составляет примерно 48% от общей мощности. За прошлый год Рязанский НПЗ переработал 13,1 млн тонн нефти, в том числе произведя 2,3 млн тонн автомобильных бензинов, 3,4 млн тонн дизеля, 4,2 млн тонн мазута и 1,0 млн тонн авиационного керосина.

Кроме того, со 2 августа стоит работа на Новокуйбышевском НПЗ, который также принадлежит "Роснефти". Завод остановил первичную переработку нефти после атаки украинских дронов, как сообщили изданию два источника.

Большой нефтеперерабатывающий завод впервые атаковали с марта 2025 года, его мощность составляет 8,3 млн тонн нефти в год (или около 160 000 баррелей в сутки). Собеседники рассказали, что была повреждена главная установка первичной переработки нефти УППН-11. Всего этот НПЗ имеет таких две — УППН-11 мощностью 18 900 тонн в сутки и УППН-9 мощностью 4 700 тонн в сутки.

До удара на Новокуйбышевском НПЗ планировали капитальный ремонт с августа по сентябрь. Сообщается, что он перерабатывал примерно 18 000 тонн сырой нефти в сутки. За прошлый год завод переработал 5,74 млн тонн нефти, произведя 1,10 млн тонн бензинов, 1,64 млн тонн дизеля и 1,27 млн тонн мазута.

В компании "Роснефть" не ответили на запросы на комментарий по обоим НПЗ.

По данным NS Energy Business, Рязанский НПЗ — это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в России. В рейтинге крупнейших НПЗ РФ от Национальной ассоциации нефтегазового сервиса 2023 года занял третье место.

Напомним, ночью на 24 февраля также украинские дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Из-за повреждения одной из важнейших перерабатывающих установок на НПЗ вынуждены были остановить работу.

Об ударе по Новокуйбышевскому НПЗ сообщалось ночью на 2 августа. В соцсетях передавали, что на предприятии вспыхнул масштабный пожар. Была информация о поражении установки ЭЛОУ АВТ-11.