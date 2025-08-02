Дроны атаковали НПЗ в Новокуйбышевске: взрывалось в Крыму и 5 других областях РФ (видео)

В ночь на 2 августа дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Новокуйбышевск Самарской области РФ.

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На самом предприятии вспыхнул масштабный пожар, сообщил телеграм-канал "Exilenova+".

"Самара. Новокуйбышевск. Поражен Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод", — говорится в сообщении.

Впоследствии в сети также появились видео момента поражения установки ЭЛОУ АВТ-11 на нефтеперерабатывающем заводе в Новокуйбышевске.

Российское издание Baza сообщило, что местные жители слышали по меньшей мере 10 взрывов, а телеграм-канал Mash насчитал сразу 15 "хлопков" в Новокуйбышевске.

"Особенно громко было над Дзержинским районом. Некоторые слышали звуки, похожие на автоматные очереди", — говорится в сообщении роспабликов.

Момент взрыва на НПЗ в Новокуйбышевске Фото: Телеграм

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пока не комментировал удар по Новокуйбышевскому НПЗ.

Дроны атаковали еще пять областей РФ и Крым

По информации, распространенной в российских телеграм-каналах, ударные беспилотники также атаковали еще минимум пять регионов:

в Рязани взрывы были слышны рядом с торговым центром "Виктория Плаза". Пожар охватил одно из зданий;

в Липецкой и Воронежской областях жители заметили дроны, которые пролетали непосредственно над крышами домов;

под удар также попала Ростовская область — около полуночи в Таганроге прогремели два взрыва;

отмечается, что в Пензенской области аналогичная ситуация.

"В аэропорту Самары введен план "Ковер", — подчеркнуло издание Baza.

Отметим, что около двух ночи телеграм-канал "Крымский ветер" сообщал о серии взрывов в Феодосии и вблизи Керчи.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала информацию об ударах по российским регионам и атаке на НПЗ в Новокуйбышевске.

Напомним, 22 июля украинские БпЛА подожгли Новокуйбышевский НПЗ в РФ.

31 июля дроны ударили по заводу в Пензе и железной дороге в Волгоградской области.