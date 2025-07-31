Дроны ударили по заводу в Пензе и железной дороге в Волгоградской области (видео)

В ночь на 31 июля в Волгоградской области РФ и в городе Пенза зафиксированы атаки ударных беспилотников, вызвавшие серьезные перебои в работе интернета, а также транспортной и промышленной инфраструктуры.

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В районе железнодорожной станции Котельниково Волгоградской области вспыхнул пожар после удара дронов, сообщает Telegram-канал Astra.

По данным губернатора региона Андрея Бочарова, возгорание произошло вблизи электроподстанции и путей, часть железнодорожной линии обесточена. При этом чиновник утверждает, что на этой территории зафиксированы "возгорания сухой травы" и пострадавших нет.

Согласно информации российского канала SHOT в пригороде Волгограда раздалось около четырех взрывов — якобы работали системы ПВО. Однако позже сообщалось, что начались перебои в работе мобильного интернета. Также в аэропорту Волгограда введен план "Ковер" из-за присутствия украинских беспилотников в небе.

Пост Андрея Бочарова в Telegram Фото: Скриншот из Telegram

Местные жители и OSINT-наблюдатели также подтверждают возгорание. Так исследователь Tatarigami_UA со ссылкой на спутниковые снимки NASA обратил внимание на появление многочисленных тепловых сигнатур в этом районе станции Котельниково.

В результате атаки БПЛА движение поездов на участке Котельниково – Канальная Приволжской железной дороги временно остановлено, зафиксированы значительные задержки в движении поездов. Предположительно, удары стали частью кампании по уничтожению железнодорожной инфраструктуры на важной ветке Волгоград-Котельниково, которая используется как российской военной промышленностью, так и для перевозки грузов ВС РФ.

Cообщение РЖД в соцсетях Фото: Скриншот из Telegram

Взрывы в Пензе

Утром 31 июля были зафиксированы взрывы в российском городе Пензе. Губернатор Олег Мельниченко заявил, что целью атаки стало промышленное предприятие, где возник пожар. По его словам, Жертв и разрушений нет.

Между тем, по предварительным данным, под удар попал "Радиозавод", входящий в структуру "Росэлектроники" госкорпорации "Ростех" — производителя систем управления вооружением. После удара в регионе ввели ограничения на мобильный интернет.

Ранее сообщалось, что украинские дроны дальнего действия нанесли ощутимый логистический удар по железнодорожной линии, которая соединяет военные и промышленные хабы Волгограда и Ростова-на-Дону. Соласно предварительному анализу, речь идет об уничтожении тяговых подстанций и топливных резервуаров на территории РФ.