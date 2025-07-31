Дрони вдарили по заводу в Пензі та залізниці у Волгоградській області (відео)

У ніч на 31 липня у Волгоградській області РФ і в місті Пенза зафіксовано атаки ударних безпілотників, що спричинили серйозні перебої в роботі інтернету, а також транспортної та промислової інфраструктури.

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У районі залізничної станції Котельникове Волгоградської області спалахнула пожежа після удару дронів, повідомляє Telegram-канал Astra.

За даними губернатора регіону Андрія Бочарова, загоряння сталося поблизу електропідстанції та колій, частина залізничної лінії знеструмлена. Водночас чиновник стверджує, що на цій території зафіксовано "загоряння сухої трави" і постраждалих немає.

Згідно з інформацією російського каналу SHOT у передмісті Волгограда пролунало близько чотирьох вибухів — нібито працювали системи ППО. Однак пізніше повідомлялося, що почалися перебої в роботі мобільного інтернету. Також в аеропорту Волгограда введено план "Ковер" через присутність українських безпілотників у небі.

Пост Андрія Бочарова в Telegram Фото: Скриншот из Telegram

Місцеві жителі та OSINT-спостерігачі також підтверджують загоряння. Так дослідник Tatarigami_UA з посиланням на супутникові знімки NASA звернув увагу на появу численних теплових сигнатур у цьому районі станції Котельникове.

Унаслідок атаки БПЛА рух поїздів на ділянці Котельникове — Канальна Приволзької залізниці тимчасово зупинено, зафіксовано значні затримки в русі поїздів. Імовірно, удари стали частиною кампанії зі знищення залізничної інфраструктури на важливій гілці Волгоград-Котельникове, яка використовується як російською військовою промисловістю, так і для перевезення вантажів ЗС РФ.

Повідомлення РЖД у соцмережах Фото: Скриншот из Telegram

Вибухи в Пензі

Уранці 31 липня було зафіксовано вибухи в російському місті Пензі. Губернатор Олег Мельниченко заявив, що метою атаки стало промислове підприємство, де виникла пожежа. За його словами, Жертв і руйнувань немає.

Тим часом, за попередніми даними, під удар потрапив "Радіозавод", що входить до структури "Роселектроніки" держкорпорації "Ростех" — виробника систем управління озброєнням. Після удару в регіоні ввели обмеження на мобільний інтернет.

Раніше повідомлялося, що українські дрони дальньої дії завдали відчутного логістичного удару по залізничній лінії, що з'єднує військові та промислові хаби Волгограда і Ростова-на-Дону. Згідно з попереднім аналізом, йдеться про знищення тягових підстанцій і паливних резервуарів на території РФ.