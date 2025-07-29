Є системний підхід: Сили оборони оголосили полювання на залізничну інфраструктуру в РФ

Залізнична лінія важлива, бо пов'язує великі військово-промислові об’єкти, включно з аеродромами. Удар по ешелону з пальним свідчить, що Україна мала детальну розвідку для точного розрахунку часу атаки.

Related video

Останні кілька днів Сили оборони України почали бити по залізницній інфраструктурі на території Росії. Українські дрони дальньої дії завдали відчутного логістичного удару по залізничній лінії, яка з’єднує військові та промислові хаби Волгограда та Ростова-на-Дону. На це звернули увагу OSINT-аналітики Tatarigami_UA.

"Протягом трьох днів українські далекобійні удари безпілотників завдали відчутного логістичного удару по залізничній лінії, що з'єднує військово-промислові вузли Волгограда та Ростова-на-Дону. Попередній аналіз вказує на знищення тягових підстанцій та паливних резервуарів", — йдеться в повідомленні.

OSINT-аналітики розідувального проєкту In Factum зауважують, що удари неодноразово були спрямовані на інфраструктуру вздовж цієї залізничної лінії, яка обслуговує російську промисловість та постачання російських сил, зокрема в Донецькій та Луганській областях.

Промислові вузли Волгограда та Ростова-на-Дону

"Все вказує на навмисні та систематичні зусилля з метою порушення маршруту", — йдеться в повідомленні In Factum.

Жителі російського Орловського поширювали відео пожежі на тяговій підстанції "Двойная", яка забезпечує живлення залізничного руху. Через атаку вона була тимчасово виведена з ладу.

Наслідки атаки на тягову підстанцію

Ще один удар дроном влучив у потяг з паливними баками в Сальську — залізничному хабі в Ростовській області Росії. Як припускають аналітики, удар, ймовірно, порушив залізничний рух у районі на тривалий період.

27 липня українські удари знищили ще одну тягову підстанцію — в Жутово Волгоградської області, спричинивши серйозні логістичні проблеми, затримки та перемаршрутизацію.

Атака на підстанцію в Орловській області

Підстанція не була єдиною ціллю того дня. Поруч була зруйнована інша будівля — станція керування сигналами на залізниці.

Тягова підстанція в Жутово Волгоградської області

"Ця залізнична лінія важлива, бо пов'язує великі військово-промислові об’єкти, включно з аеродромами. Водночас це не найбільша й не єдина залізнична лінія в регіоні, що вказує на глибші наміри за ударами. Загалом наша команда вбачає систематичний підхід зі свідомим вибором цілей. Удар по ешелону з пальним свідчить, що Україна мала детальну розвідку для точного розрахунку часу атаки", — зазначили аналітики In Factum.

Нагадаємо, що 29 липня дрони атакували Ростовську область Росії, де під ударом опинилися об'єкти залізничної інфраструктури. Внаслідок атаки здійнялися сильні пожежі, влада повідомляє зокрема про ураження залізничної станції Сальськ.

Уночі 27 липня дрони атакували Волгоградську область Росії, внаслідок чого здійнялася пожежа на підстанції залізниці. Її росіяни використовують для військової логістики.