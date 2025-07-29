Есть системный подход: Силы обороны объявили охоту на железнодорожную инфраструктуру в РФ

Железнодорожная линия важна, потому что связывает крупные военно-промышленные объекты, включая аэродромы. Удар по эшелону с горючим свидетельствует, что Украина имела детальную разведку для точного расчета времени атаки.

Related video

Последние несколько дней Силы обороны Украины начали бить по железнодорожной инфраструктуре на территории России. Украинские дроны дальнего действия нанесли ощутимый логистический удар по железнодорожной линии, которая соединяет военные и промышленные хабы Волгограда и Ростова-на-Дону. На это обратили внимание OSINT-аналитики Tatarigami_UA.

"В течение трех дней украинские дальнобойные удары беспилотников нанесли ощутимый логистический удар по железнодорожной линии, соединяющей военно-промышленные узлы Волгограда и Ростова-на-Дону. Предварительный анализ указывает на уничтожение тяговых подстанций и топливных резервуаров", — говорится в сообщении.

OSINT-аналитики исследовательского проекта In Factum отмечают, что удары неоднократно были направлены на инфраструктуру вдоль этой железнодорожной линии, которая обслуживает российскую промышленность и снабжение российских сил, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Промышленные узлы Волгограда и Ростова-на-Дону промышленные узлы Волгограда и Ростова-на-Дону

"Все указывает на преднамеренные и систематические усилия с целью нарушения маршрута", — говорится в сообщении In Factum.

Жители российского Орловского распространяли видео пожара на тяговой подстанции "Двойная", которая обеспечивает питание железнодорожного движения. Из-за атаки она была временно выведена из строя.

Последствия атаки на тяговую подстанцию

Еще один удар дроном попал в поезд с топливными баками в Сальске — железнодорожном хабе в Ростовской области России. Как предполагают аналитики, удар, вероятно, нарушил железнодорожное движение в районе на длительный период.

27 июля украинские удары уничтожили еще одну тяговую подстанцию — в Жутово Волгоградской области, вызвав серьезные логистические проблемы, задержки и перемаршрутизацию.

Атака на подстанцию в Орловской области

Подстанция не была единственной целью в тот день. Рядом было разрушено другое здание — станция управления сигналами на железной дороге.

Тяговая подстанция в Жутово Волгоградской области

"Эта железнодорожная линия важна, потому что связывает крупные военно-промышленные объекты, включая аэродромы. В то же время это не самая большая и не единственная железнодорожная линия в регионе, что указывает на более глубокие намерения за ударами. В целом наша команда видит систематический подход с сознательным выбором целей. Удар по эшелону с горючим свидетельствует, что Украина имела детальную разведку для точного расчета времени атаки", — отметили аналитики In Factum.

Напомним, что 29 июля дроны атаковали Ростовскую область России, где под ударом оказались объекты железнодорожной инфраструктуры. В результате атаки поднялись сильные пожары, власти сообщают в частности о поражении железнодорожной станции Сальск.

Ночью 27 июля дроны атаковали Волгоградскую область России, в результате чего поднялся пожар на подстанции железной дороги. Ее россияне используют для военной логистики.