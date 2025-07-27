Поврежденная железная дорога, которую РФ использует для военной логистики: дроны атаковали Волгоград (видео)

Ночью 27 июля дроны атаковали Волгоградскую область России, в результате чего поднялся пожар на подстанции железной дороги. Ее россияне используют для военной логистики.

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Всего под ударом БпЛА этой ночью оказались населенные пункты Октябрьский, Жуково и Волгоград в области. Об атаке по железнодорожному объекту РФ сообщили OSINT-каналы.

"Поражение пришлось на подстанцию в районе поселка Октябрьский, Волгоградская область", — сообщили OSINT-аналитики.

Также в сети показали кадры последствий атаки БпЛА. На видеороликах видно, как на месте поднялся сильный пожар.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку беспилотников по региону. По его словам, подразделения сил противовоздушной обороны Министерства обороны РФ якобы сбили дроны, а пожар поднялся из-за "падения обломков" сбитого БпЛА.

"В результате падения обломков дронов нарушено электропитание в контактной сети железной дороги в Октябрьском районе", — отметил чиновник.

Также российские медиа сообщили, что в результате удара по железнодорожному объекту ожидается сбивание графика движения поездов минимум на 1 час.

"На данный момент более чем на 1 час задержан поезд №509 Казань-Новороссийск", — отметили россияне.

О пострадавших в результате атаки по Волгоградской области на момент публикации информации не поступало.

OSINT-аналитики утверждают, что в Волгоградской области россияне используют важные железнодорожные пути для военной логистики. С помощью железной дороги ВС РФ перебрасывают личный состав и военную технику на фронт.

Последствия атаки БпЛА по российскому региону устанавливаются. На момент публикации в аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Напомним, 26 июля в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВСУ удалось ликвидировать командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева.

25 июля российские СМИ сообщили, что в Саратове прогремел мощный взрыв в многоэтажке, в результате чего есть жертвы.