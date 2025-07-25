Знесло цілий під'їзд: у Саратові прогримів вибух у багатоповерхівці, є жертви (фото, відео)

У російському Саратові вибух газу в одній із квартир на вулиці Блінова в Ленінському районі міста розніс цілий під'їзд десятиповерхового будинку з 10 по 1 поверхи.

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Унаслідок інциденту, який трапився близько полудня 25 липня, пошкоджено понад 30 квартир. Загинули четверо людей, серед них дитина, а поранення дістали понад 10 людей, яких діставали з-під завалів, зокрема п'ятирічна дівчинка, пише "Настоящее время".

Пізніше під час розбору руїн було виявлено п'яте тіло.

Як повідомляє Mash, загибла під завалами дитина в момент вибуху багатоповерхівки на Блінова не була вдома — вона гуляла з мамою на вулиці. За трагічною випадковістю, хлопчик втік від неї — і на нього впала частина будівлі. Рятувальники знайшли його тіло першим.

П'ятьох людей вивели з під'їзду, вони не постраждали.

За інформацією ВВС, епіцентр вибуху був на восьмому поверсі. Він був такої сили, що пошкоджено сусідній будинок і десятки автомобілів. Рятувальники дістали живого чоловіка з-під завалів на восьмому

Вибух обвалив цілий під'їзд Фото: Shot

Наразі зберігається загроза обвалення, про що жителів попередив губернатор. Тому рятувальники евакуювали всіх мешканців пошкодженого будинку та багатоповерхівки поруч.

За даними SHOT, щонайменше 256 осіб проживали в будинку, що вибухнув, у 2025 році. Скільки мешканців на момент НП перебувало в будівлі, зараз з'ясовується.

Фото: Telegram-канал Mash

У Саратові оголошено режим НС регіонального рівня, повідомив губернатор.

Момент вибуху потрапив на відео, і його опублікували Telegram-канали, зокрема "Радар Саратов".

За інформацією ще одного саратовського каналу, мешканці багатоповерхівки, що вибухнула, скаржилися в тг-каналі мера Саратова на аварійну трубу ще за дві години до вибуху. Як зазначають місцеві, на неї ніхто не звертав уваги.

Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що в Києві через вибух акумулятора повністю згоріла квартира.

Ми також розповідали про вибух у полтавській багатоповерхівці.