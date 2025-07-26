Руководил штурмами на Харьковщине: ВСУ ликвидировали командира 83 мотострелкового полка ВС РФ

Вооруженные силы Украины ликвидировали командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева. Он командовал штурмами на Великобурлукском направлении.

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Российский полковник был уничтожен на Восточном направлении. Об этом вечером 26 июля рассказали в Telegram-канале Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения.

"По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении", — говорится в сообщении.

Харьковское направление: что известно

Скриншот | Великий Бурлук в Харьковской области

Поселок Великий Бурлук расположен к востоку от Харькова. Это административный центр Великобурлукской поселковой громады Купянского района Харьковской области.

Отметим, что поселок Великий Бурлук расположен в 19 километрах от зоны боевых действий. В материале "Ґвара медіа" от 26 июля говорится, что населенный пункт регулярно подвергается дроновым, ракетным и артиллерийским обстрелам.

Великий Бурлук уже находился под российской оккупацией в период с 24 февраля по 10 сентября 2022 года.

В то же время на Харьковском направлении ситуация остается напряженной. Представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире "Суспільного" рассказал, что ВС РФ продолжают атаки на Волчанск и ищут уязвимые участки по всей линии фронта. Россияне активно используют на этом направлении дроны и штурмуют малыми группами.

В районе Двуречной россияне продолжают перебрасывать пехоту на западный берег реки Оскол. Таким образом ВС РФ пытаются создать угрозу для города Купянск, рассказал Шамшин. Однако россияне на Харьковском направлении почти не используют бронированную технику, по словам спикера.

Напомним, 26 июля издание Welt сообщило, что член правой партии Тим Шрамм в Германии воевал на стороне Украины против России: В свою очередь немец объяснил, почему присоединился к рядам ВСУ.

Также 26 июля издание "Радио Свобода" сообщило, что Россия производит до 5 тысяч дальнобойных БпЛА, причем половина из них — ударные дроны типа "Герань".