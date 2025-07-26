Керував штурмами на Харківщині: ЗСУ ліквідували командира 83 мотострілецького полку ЗС РФ

Збройні сили України ліквідували командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва. Він командував штурмами на Великобурлуцькому напрямку.

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Російського полковника було знищено на Східному напрямку. Про це увечері 26 липня розповіли у Telegram-каналі Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", що відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення.

"За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

Харківський напрямок: що відомо

Скриншот | Великий Бурлук у Харківській області

Селище Великий Бурлук розташоване на схід від Харкова. Це адміністративний центр Великобурлуцької селищної громади Куп'янського району Харківської області.

Зазначимо, що селище Великий Бурлук розташоване за 19 кілометрів від зони бойових дій. У матеріалі "Ґвара медіа" від 26 липня йдеться, що населений пункт регулярно зазнає дронових, ракетних та артилерійських обстрілів.

Великий Бурлук вже перебув під російською окупацією у період з 24 лютого до 10 вересня 2022 року.

Водночас на Харківському напрямку ситуація залишається напруженою. Речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин в етері "Суспільного" розповів, що ЗС РФ продовжують атаки на Вовчанськ та шукають вразливі ділянки по всій лінії фронту. Росіяни активно використовують на цьому напрямку дрони і штурмують малими групами.

У районі Дворічної росіяни продовжують перекидати піхоту на західний берег річки Оскіл. У такий спосіб ЗС РФ намагаються створити загрозу для міста Куп'янськ, розповів Шамшин. Однак росіяни на Харківському напрямку майже не використовують броньовану техніку, за словами речника.

Нагадаємо, 26 липня видання Welt повідомило, що член правої партії Тім Шрамм у Німеччині воював на боці України проти Росії: натомість німець пояснив, чому долучився до лав ЗСУ.

Також 26 липня видання "Радіо Свобода" повідомило, що Росія виготовляє до 5 тисяч далекобійних БпЛА, при чому половина з них — ударні дрони типу "Герань".