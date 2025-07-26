Член правої партії Німеччини воював в Україні проти РФ: боєць пояснив своє рішення (відео)

Правопопулістській партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) не сподобалась участь у війні в Україні Тіма Шрамма (Tim Schramm), який став бійцем Збройних сил України. 22-річний боєць ЗСУ розповів, що у перші дні вторгнення Російської Федерації волонтерив, а потім став добровольцем: стріляв з міномета, керував дроном.

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Керівники AfD вважають, що Тім Шрамм на війні в Україні скомпрометував політичну силу, написало медіа Welt. Щоб вигнати його з партії, один з членів "Альтернативи для Німеччини" написав лист на 12 сторінках. Автора листа особливо зачепило, що молодий боєць ЗСУ "стріляв у людей" і "вихвалявся" цим в інтерв'ю, яке дав німецькому медіа. У мережі можна відшукати розмову на YouTube-каналі JUNGE FREIHEIT, на якому Шрамм описав, як опинився в українському війську та чому пішов воювати проти РФ.

Війна в Україні - Тім Шрамм про укладання контракту з ЗСУ та бойові дії проти росіян

Медіа нагадало, що провідні політики AfD регулярно заявляли, що Німеччина не повинні брати ніякої участі у російсько-українській війні і особливо — надавати зброю. Правопопулістична сила пояснювала, що слід домовлятись і все вирішувати дипломатичним шляхом. Тим часом член цієї партії, Тім Шрамм, поділився фото з мінометними снарядами і антиросійськими надписами, які не сподобались його однопартійцям.

"Вітаю всіх російських покидьків! Йдіть до біса! Вітаю з Вупперталя", — написано на снарядах.

Іноземці в ЗСУ - мінометний снаряд, який показав Тім Шрамм Фото: welt.de

Іноземці в ЗСУ — історія німця Шрамма

Тим часом Тім Шрамм у відеоінтерв'ю, а також у розмові з медіа NIUS, пояснив, як опинився в Україні. З його слів, у перші дні війни він волонтерив і привозив гуманітарну допомогу. На той момент вважалось, що Україна "програє за три дні". Згодом, коли цього не сталось, він спробував піти в ЗСУ, але його не взяли, бо було лиш 19 років. Довелось чекати 22 і спробувати ще раз. Тоді його взяли в Тероборону: хлопець пройшов навчання й опинився на фронті. У статті є фото, надані німецьким бійцем: бачимо траншеї та побут разом з іншими військовими у бліндажі (з його слів, то були колумбійці).

Іноземці в ЗСУ - бліндаж, який показав Тім Шрамм Фото: З відкритих джерел Іноземці в ЗСУ - траншея, яку показав Тім Шрамм Фото: З відкритих джерел

Тім пояснив, чому вирішив воювати на боці українців. На думку німецького праворадикала, є велика проблема з РФ — це авторитарна країна, в якій дуже багато мігрантів та людей, які сповідують іслам. Це стривожило активіста AfD і він вирішив поборотись з цією загрозою для Європи. Крім того, Шрамм розповів, що намагався потрапити в Бундесвер, але йому відмовили. Йому вдалося потрапити до ЗСУ і пробути на фронті з березня по червень 2025 року.

"Росія є карикатурою на те, з чим вона нібито бореться. Україна — це демократія з усіма її слабкостями. Якщо Росія переможе, це дестабілізує Європу. Зброя для України дешевша, ніж німецька кров у Балтії", — заявив Тім Шрамм.

У соцмережі X можна відшукати профіль Тіма Шрамма. У одному з останніх дописів німець написав, що слова "добровільно" немає у лексиконі росіян.

Зазначимо, 10 липня Фокус писав про іноземних добровольців, які беруть участь у війні в Україні. На сторінці Facebook 47 окремої механізованої бригади з'явилось відео, на якому бійці приймали присягу. Вказано, що серед них були громадяни Перу, Італії, Бразилії, Мексики.

Нагадуємо, у 2024 році стало відомо про проблеми добровольців з Колумбії, які повертались з війни через Венесуелу.