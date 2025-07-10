"Слава Україні": колумбійці в ЗСУ зачитали бойову молитву іспанською (відео)

Військовослужбовці колумбійської штурмової роти 47 ОМБр, які долучилися боронити незалежність України, зачитали бойову молитву. У цій роті є також добровольці з Перу, Бразилії, Зімбабве, Італії та Мексики.

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Відео, де військовослужбовці зачитують кредо воїна, опублікували у Facebook 47 окремої механізованої бригади. Бойова молитва має такі слова:

"Коли ти відчуваєш, що смерть поблизу,

Лють сповнює моє тіло,

Пробуджуючи в моїй чистій душі воїна…

Слава Україні!"

У 47 бригаді додали, що колумбійці охоче долучаються до її складу. Відтак з часом, завдяки комроти "Гамлету", який організовує приїзд колумбійців в Україну, створилась розвідувально-ударна група. І зараз це масштабується далі і в бригаді, і загалом в ЗСУ.

Колумбійська штурмова рота — це здебільшого саме колумбійці, але є і добровольці з Перу, Бразилії, Зімбабве, Італії та Мексики. За допомогою державних програм вони можуть швидко долучитися до лав ЗСУ. В 47-й бригаді їх навчають з нуля і застосовують як в штурмах, так і для оборони. Зокрема, є й іноземці, які до 47-ої перевелися з інших підрозділів.

"Робота колумбійських штурмовиків показує гарний результат й істотно допомагає на полі бою. Вони вже встигли повоювати з елітними бригадами рф та спецназом КНДР на Курщині. Сміливі, людяні. Дістають з позицій і своїх поранених, і поранених українців. Вони — сміливі воїни, які готові виконувати необхідні задачі. І це суттєва підтримка нашій бригаді", — кажуть у керівництві колумбійської штурмової роти.

Нагадаємо, у 2024 році в столиці Венесуели Каракасі затримали двох колумбійців, які воювали на боці України, а після цього чоловіків екстрадували до РФ.

У 2023 році The New York Times розповідав, чому колумбійці їдуть воювати за Україну.