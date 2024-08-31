Венесуела видала Росії колумбійців, які воювали на боці України, — ЗМІ

Як повідомив поліцейський з Венесуели сестрі затриманого колумбійця, чоловіки привернули до себе увагу тим, що були одягнені у військову форму української армії.

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У столиці Венесуели Каракасі затримали двох колумбійців Хосе Арона та Олександра Анте, які воювали на боці України, а після цього чоловіків екстрадували до РФ. Про це пише колумбійська газета El Tiempo.

Сестра Арона Астрід Медіна повідомила El Tiempo, що втратила зв'язок з братом 18 липня, після того, як чоловік розповів про свої подорожі з Варшави до Мадрида. Арон планував їхати додому в Колумбію з зупинкою у Каракасі.

"Він підтвердив це, коли сказав моїй мамі, що щойно прибув до Венесуели, що зараз зійде з літака, що колись зателефонує і приїде додому о 13:00, але більше нічого не було", — розповіла Медіна.

Вона також повідомила, що 24 липня зв'язалась зі знайомим свого брата, який є поліцейським і живе у Венесуелі. Він заявив, що колумбійці привернули до себе увагу через те, що були одягнені у військову форму української армії.

"Уряд (Венесуели, — ред.) збирається спробувати підкинути тисячі речей, щоб виглядати добре перед росіянами, тому що росіяни — союзники венесуельського уряду", — сказав знайомий поліцейський сестрі колумбійця.

Сестра Арона пояснила, що минулого року її брат отримав листа з України з пропозицією приєднатися до українських збройних сил. Оскільки до цього він служив у національній армії Колумбії, Хосе погодився і поїхав воювати на боці України. Проте згодом він вирішив повернутись.

30 серпня російське пропагандистське видання ТАСС опублікувало відео, на якому колумбійців ведуть коридором СІЗО Лефортово.

ФСБ РФ повідомила, що проти громадян Колумбії порушено кримінальну справу за найманство.

За цим обвинуваченням їм загрожує до 15 років ув’язнення.

ФСБ при цьому не пояснила, де і коли було затримано колумбійців.

Нагадаємо, 20 серпня народний депутат Олексій гончаренко повідомив, що іноземним добровольцям хочуть надати право на тимчасове проживання в Україні