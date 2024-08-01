Зазначається, що присутність російських найманців у Венесуелі викликає серйозні побоювання в опозиції та міжнародних спостерігачів, оскільки їхні дії часто супроводжуються звинуваченнями в порушенні прав людини.

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Нещодавні протести у Венесуелі після спірних виборів привернули увагу міжнародної спільноти через присутність військовослужбовців із нашивками російської ПВК "Вагнер". Ця подія посилила побоювання щодо втручання Росії у внутрішні справи країни. Про це 1 серпня повідомили оглядачі Defence Blog.

У соцмережах було опубліковано відео з Каракаса, на якому чоловік у характерному камуфляжі та з нашивкою ПВК "Вагнер" стоїть разом із поліцейськими. У зв'язку з цим наголошується, що присутність "вагнерівців" у Венесуелі викликає серйозні побоювання в опозиції та міжнародних спостерігачів, оскільки діяльність російських найманців часто супроводжується звинуваченнями в порушенні прав людини, що додатково ускладнює ситуацію.

Крім того, факт залучення російської ПВК у громадянський конфлікт у Венесуелі сприймається як ознака продовження підтримки Росією уряду Мадуро. Річ у тім, що протести почалися в столиці Венесуели наступного дня після того, як президент Ніколас Мадуро оголосив про свою перемогу на виборах.

Водночас опозиція, яку представляє кандидат Едмундо Гонсалес, оскаржила результати, заявивши про фальсифікацію виборів. За їхніми даними, після перегляду 73,2% результатів голосування, Гонсалес здобув переконливу перемогу.

Протести у Венесуелі

У понеділок, 29 липня, відразу після оголошення результатів президентських виборів у Венесуелі, як чинний президент Ніколас Мадуро, так і його опонент від опозиції Едмундо Гонсалес заявили про свою перемогу. Ці вибори викликали сумніви у міжнародної спільноти, включно з Вашингтоном.

Цього ж дня національний виборчий орган повідомив, що Мадуро переміг на виборах, набравши 51% голосів, і йде на третій термін — це продовжує майже 25-річне правління соціалістів у Венесуелі. Однак опозиція оскаржила результати, заявивши про численні порушення та фальсифікації.

Після оголошення результатів тисячі прихильників опозиції вийшли на акції протесту в Каракасі та інших містах. За даними Венесуельської обсерваторії соціальних конфліктів, було зареєстровано 187 протестів у 20 штатах. Протести почалися ввечері 29 липня з демонстрацій "касероласо" — маршу порожніх каструль, де учасники били в каструлі та сковорідки на знак протесту проти оголошення Мадуро переможцем.

Вуличні протести швидко переросли в сутички з поліцією. У Каракасі тисячі протестувальників пройшли маршем центром міста, деякі йшли від нетрів на горах навколо столиці до президентського палацу. Протестувальники скандували "Свобода!" і "Ця влада впаде!", палили портрети Мадуро, покришки, сміття і машини. У місті Коро учасники акцій знесли статую колишнього президента Уго Чавеса, попередника Мадуро.

У відповідь на протести поліція та військові застосували сльозогінний газ і гумові кулі. Деякі демонстранти кидали в них каміння, пляшки з горючою рідиною та інші предмети. Придушення протестів також здійснювалося за допомогою "колективосів" — членів воєнізованих організацій, які підтримують владу Мадуро.

Опозиція повідомила, що сили безпеки Венесуели двічі намагалися проникнути в посольство Аргентини в Каракасі, де з березня мешкають шестеро супротивників Мадуро, які переховуються від арешту. Цей інцидент викликав занепокоєння у міжнародної спільноти та посилив напруженість навколо виборів.

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