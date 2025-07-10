"Слава Украине": колумбийцы в ВСУ зачитали боевую молитву на испанском (видео)

Военнослужащие колумбийской штурмовой роты 47 ОМБр, которые присоединились защищать независимость Украины, зачитали боевую молитву. В этой роте есть также добровольцы из Перу, Бразилии, Зимбабве, Италии и Мексики.

Related video

Видео, где военнослужащие зачитывают кредо воина, опубликовали в Facebook 47 отдельной механизированной бригады. Боевая молитва имеет такие слова:

"Когда ты чувствуешь, что смерть рядом,

Ярость наполняет мое тело,

Пробуждая в моей чистой душе воина.

Слава Украине!"

В 47 бригаде добавили, что колумбийцы охотно приобщаются к ее составу. Поэтому со временем, благодаря комроты "Гамлету", который организует приезд колумбийцев в Украину, создалась разведывательно-ударная группа. И сейчас это масштабируется дальше и в бригаде, и в целом в ВСУ.

Колумбийская штурмовая рота — это в основном именно колумбийцы, но есть и добровольцы из Перу, Бразилии, Зимбабве, Италии и Мексики. С помощью государственных программ они могут быстро присоединиться к рядам ВСУ. В 47-й бригаде их обучают с нуля и применяют как в штурмах, так и для обороны. В частности, есть и иностранцы, которые в 47-ю перевелись из других подразделений.

"Работа колумбийских штурмовиков показывает хороший результат и существенно помогает на поле боя. Они уже успели повоевать с элитными бригадами рф и спецназом КНДР на Курщине. Смелые, человечные. Достают с позиций и своих раненых, и раненых украинцев. Они — смелые воины, которые готовы выполнять необходимые задачи. И это существенная поддержка нашей бригаде", — говорят в руководстве колумбийской штурмовой роты.

Напомним, в 2024 году в столице Венесуэлы Каракасе задержали двух колумбийцев, которые воевали на стороне Украины, а после этого мужчин экстрадировали в РФ.

В 2023 году The New York Times рассказывал, почему колумбийцы едут воевать за Украину.