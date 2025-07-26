Член правой партии Германии воевал в Украине против РФ: боец объяснил свое решение (видео)

Правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (AfD) не понравилось участие в войне в Украине Тима Шрамма (Tim Schramm), который стал бойцом Вооруженных сил Украины. 22-летний боец ВСУ рассказал, что в первые дни вторжения Российской Федерации волонтерил, а потом стал добровольцем: стрелял из миномета, управлял дроном.

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Руководители AfD считают, что Тим Шрамм на войне в Украине скомпрометировал политическую силу, написало медиа Welt. Чтобы выгнать его из партии, один из членов "Альтернативы для Германии" написал письмо на 12 страницах. Автора письма особенно задело, что молодой боец ВСУ "стрелял в людей" и "хвастался" этим в интервью, которое дал немецкому медиа. В сети можно отыскать разговор на YouTube-канале JUNGE FREIHEIT, на котором Шрамм описал, как оказался в украинской армии и почему пошел воевать против РФ.

Война в Украине — Тим Шрамм о заключении контракта с ВСУ и боевых действиях против россиян

Медиа напомнило, что ведущие политики AfD регулярно заявляли, что Германия не должны принимать никакого участия в российско-украинской войне и особенно — предоставлять оружие. Правопопулистская сила объясняла, что следует договариваться и все решать дипломатическим путем. Между тем член этой партии, Тим Шрамм, поделился фото с минометными снарядами и антироссийскими надписями, которые не понравились его однопартийцам.

"Поздравляю всех русских подонков! Идите к черту! Поздравляю из Вупперталя", — написано на снарядах.

Иностранцы в ВСУ — минометный снаряд, который показал Тим Шрамм Фото: welt.de

Иностранцы в ВСУ — история немца Шрамма

Тем временем Тим Шрамм в видеоинтервью, а также в разговоре с медиа NIUS, объяснил, как оказался в Украине. По его словам, в первые дни войны он волонтерил и привозил гуманитарную помощь. На тот момент считалось, что Украина "проиграет за три дня". Позже, когда этого не произошло, он попытался пойти в ВСУ, но его не взяли, потому что было лишь 19 лет. Пришлось ждать 22 и попробовать еще раз. Тогда его взяли в Тероборону: парень прошел обучение и оказался на фронте. В статье есть фото, предоставленные немецким бойцом: видим траншеи и быт вместе с другими военными в блиндаже (по его словам, это были колумбийцы).

Иностранцы в ВСУ — блиндаж, который показал Тим Шрамм Фото: Из открытых источников Иностранцы в ВСУ — траншея, которую показал Тим Шрамм Фото: Из открытых источников

Тим объяснил, почему решил воевать на стороне украинцев. По мнению немецкого праворадикала, есть большая проблема с РФ — это авторитарная страна, в которой очень много мигрантов и людей, исповедующих ислам. Это встревожило активиста AfD и он решил побороться с этой угрозой для Европы. Кроме того, Шрамм рассказал, что пытался попасть в Бундесвер, но ему отказали. Ему удалось попасть в ВСУ и пробыть на фронте з марта по июнь 2025 года. Не ясно, служит он дальше или ушел из армии.

"Россия является карикатурой на то, с чем она якобы борется. Украина — это демократия со всеми ее слабостями. Если Россия победит, это дестабилизирует Европу. Оружие для Украины дешевле, чем немецкая кровь в Балтии", — заявил Тим Шрамм.

В соцсети X можно отыскать профиль Тима Шрамма. В одном из последних сообщений немец написал, что слова "добровольно" нет в лексиконе россиян.

Отметим, 10 июля Фокус писал об иностранных добровольцах, которые участвуют в войне в Украине. На странице Facebook 47 отдельной механизированной бригады появилось видео, на котором бойцы принимали присягу. Указано, что среди них были граждане Перу, Италии, Бразилии, Мексики.

Напоминаем, в 2024 году стало известно о проблемах добровольцев из Колумбии, которые возвращались с войны через Венесуэлу.