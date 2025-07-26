РФ виробляє до 5 тисяч далекобійних дронів: чи є перевага над НАТО, — дослідження

Збройні сили Російської Федерації щомісяця отримують близько 5 тисяч далекобійних дронів, при чому половина з них — ударні "Герані", а близько 2 тисяч — дрони-імітатори "Гербери". При цьому країни НАТО мають безпілотники зі схожими характеристиками, але аналогів російським пристроям не мають. Водночас, у Заходу є перевага в інших видах зброї.

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Видання "Радіо Свобода" зібрало дані з відкритих джерел про наявну кількість військової техніки та снарядів, які є у РФ та країн-членів НАТО. З'ясувалось, що росіяни значно переважають потенційних майбутніх суперників за кількість далекобійних БПЛА, ідеться у статті. Зауважується, що Росія, навіть попри санкції, здатна виготовляти по 200 ракет різних типів щомісяця.

"Радіо Свобода" ґрунтувалось на даних Головного управління розвідки Міноборони України, Королівського інституту оборонних досліджень (Royal United Services Institute, RUSI), інформації медіа та заявах політиків. У статті зробили висновок, що далекобійні дрони — це "сфера російського домінування". Зокрема, США виготовляє дрони Reaper і Global Haw, але вони мають інші функції, — не ударні. При цьому ударні БПЛА-аналоги — це Switchblade 300 і 600: вони мають меншу потужність, ніж "Шахед", та меншу дальність, зауважили аналітики.

"Фактично в країнах НАТО принаймні поки що просто немає і не спостерігається жодного аналога "Шахедів", — робиться висновок у статті.

Втім, "Радіо Свобода" пояснило, що Захід має перевагу в авіації. На цій підставі зробили висновок, що наявність "Шахедів" у РФ не створить країнам такої проблеми, як створює Україні.

Зброя РФ — деталі

Медіа проаналізувало інформацію з відкритих джерел про наявність та виготовлення зброї РФ та країнами НАТО. Після цього зробили висновок, що за деякими позиціями росіяни мають перевагу, а за деякими ні.

За підсумковою таблицею, створеною на основі "Радіо Свобода", бачимо:

РФ має перевагу на дронами, ракетами й танками;

НАТО має виграш за авіацією, артилерійськими системами;

рівень виготовлення снарядів у обох сторін приблизно однаковий. Втім, у статті описують, як складно РФ дістаються артснаряди, оскільки вони купуються у Північної Кореї;

по засобах ППО у росіян та громадян країн НАТО — паритет.

Зброя РФ - порівняння арсеналів РФ та НАТО Фото: Фокус

Медіа також зауважило, що прогнози генсека НАТО Марка Рютте щодо катастрофічної ситуації зі снарядами, "далекі від похмурої картини". Пояснюється, що країни Північноатлантичного союзу нарощують виробництво і тому не можна говорити про "говорити про кратну перевагу Росії у випуску снарядів та інших видів озброєння".

Зазначимо,25 липня військовий та фахівець з радіоелектроніки Сергій Бескрестнов розповів про модернізацію зброї РФ — про оновлену тактику застосування дронів. З його слів, БПЛА навчились петляти та тікати від дронів-перехоплювачів.

Нагадуємо, у травня медіа The Economist опублікувало статтю про нарощування виготовлення зброї у РФ.