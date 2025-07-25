"Шахеди" петляють, тікаючи від перехоплювачів: "Флеш" попередив про нову тактику РФ

Військовий та фахівець з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів про нову тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед", які навчились змінювати напрямок польоту. Таким чином ворожі безпілотники можуть уникати перехоплювачів, які саме почали застосовувати підрозділи протиповітряної оборони.

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Щоб уникнути удару дронів-перехоплювачів "Шахеди" почали виконувати складні маневри, написав "Флеш" на сторінці Facebook. Військовий пояснив, що такий варіант розвитку подій слід було очікувати й він про це попереджав. Водночас, наголошується, що фахівці ЗСУ працюють над цією проблемою та незабаром її розв'яжуть.

"Флеш" наголосив, що росіяни навряд чи відмовляться від зброї для ударів по українцях, яка показала свою ефективність. У коментарі до допису він уточнив, що навмисно не деталізує деталі польоту "Шахеда", щоб росіяни не знали, що готують українці. Зі слів фахівця з радіотехніки, йде робота "технологій проти їхніх технологій": натякнув, що є певні таємниці.

"Я спеціально не став описувати деталей. Що вони конкретно роблять, що ми про це розуміємо, що плануємо, чого чекаємо на це вже наші таємниці", — написав "Флеш".

Атаки "Шахедів" РФ - Флеш про модернізацію БПЛА Фото: Скриншот

Атаки "Шахедів" РФ — деталі

Зазначимо, 4 липня "Флеш" описав, як саме росіяни можуть модернізувати дрони-камікадзе "Шахед", щоб вони уміли вислизати з-під ударів перехоплювачів. З його слів, на БПЛА прикріплюються дві відеокамери. Подібна технологія вже працює на безпілотниках Zala: коли у поле зору камери потрапляє перехоплювач, то пристрій починає ухилятись. Оскільки технологія вже напрацьована, то її легко застосуються на "Шахедах", наголосив він. Про це варто пам'ятати з огляду на те, що Україна може виготовити 100 тисяч перехоплювачів, а вони виявляться повністю неефективними, попередив військовий.

Тим часом у червні "Флеш" зауважив, що під час атаки на Київ ЗС РФ використали "Шахеди" з відеокамерою, радіомодемом та ШІ. З його слів, радіомодем означає, що росіяни можуть керувати пристроєм з відстані 150 км. Тоді ж фахівець з радіотехніки попередив, що десь під Києвом може стояти ворожий ретранслятор, який підсилює сигнал.

Військовий експерт Володимир Романенко пояснив, у чому проблеми дронів-перехоплювачів, які почали застосовувати ЗСУ. З його слів, ці пристрої недешеві, а для збиття одного "Шахеда" їх потрібно від 5 до 10. Тому він пропонує закрити ними великі міста та дещо модернізувати: замість ручного управління встановити систему самонаведення.

Нагадуємо, 25 липня Сергій Бескрестнов розповів про наслідки кількагодинного збою системи Starlink та зникнення зв'язку у підрозділах ЗСУ. Раніше військовий повідомив, що РФ перейняла український досвід дронів-перехоплювачів та створила власний аналог.