ЗС РФ запустили оновлену "Герберу" з "непростою" камерою та модемом (фото)

Під час нічного масованого удару по Києву 4 липня Збройні Сили Російської Федерації застосували дрон "Гербера", який передавав відеосигнал на відстань близько 300 км. Спецслужби повинні з'ясувати, яким чином передавався сигнал, бо для цього потрібен ретранслятор, розташований поруч з українською столицею.

Related video

Військовий та фахівець з радіоелектроніки Сергій "Флеш" Безкрестнов вивчив будову розвідувального безпілотника, виявленого під Києвом після удару РФ. На сторінці Facebook він написав, що бійці Сил оборони знешкодили кілька "Гербер", які були "непростими". До дронів були прикріплені відеокамери, антена та радіомодем. На думку військового, малоймовірно, щоб росіяни могли отримати відеосигнал на відстані 300 км у РФ або 100 км в Білорусі. Це означає, що десь неподалік від Києва стоїть таємний ретранслятор, який перехоплює ворожий сигнал і передає його далі, ідеться у повідомленні.

Щоб передати відео на значну відстань є ще один спосіб, припустив "Флеш". Наприклад, можна поставити ретранслятори на "Гербери" і створити таким чином створити MESH-ланцюжок для передачі сигналу на значну відстань. Втім, цей варіант менш імовірний, ніж таємний російський ретранслятор, написав він.

"Будувати MESH ланцюжок з Гербер ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно. Я прошу профільні структури взяти це питання на контроль", — наголосив Безкрестнов.

У дописі військового — серія фото "Гербери" РФ, перехопленої під Києвом. На одному фото — відеокамера, на іншому — модем: обидва елементи вціліли після посадки

Нічний удар РФ - як виглядає камера, поставлена в "Герберу" Фото: Facebook / Cергій Флеш Нічний удар РФ - як виглядає радіомодем, поставлений в "Герберу" Фото: Facebook / Cергій Флеш

"Флеш" відшукав виробника радіомодему — це китайська фірма Xingkai UAV. На сайті компанії вказано, що РФ, ймовірно, купили потрібний вузол для розвідувального дрона "Гербера" за мінімум 8 100 дол.

Нічний удар РФ - скільки коштує китайський модем, поставлений в "Герберу" Фото: Скриншот

Ще одне фото, опубліковане військовим, — це антенна, а також розвідувальний БПЛА, який приземлили бійці Сил оборони.

Нічний удар РФ - як виглядає антена "Гербери" 4 липня Фото: Facebook / Cергій Флеш Нічний удар РФ - як виглядає "Гербера", яку застосували 4 липня Фото: Facebook / Cергій Флеш

Нічний удар РФ — що сталось в ніч на 4 липня

Зазначимо, в ніч на 4 липня РФ вдарила по Україні дронами та ракетами різних типів, які летіли, переважно, на Київ. Атака почалась увечері 3 липня і тривала близько 16 годин. У соцмережах люди писали про гучні вибухи, які лунали над різними регіонами української столиці. На фото та відео з місця подій — стовпи диму та вогню. Київська військова адміністрація підтвердила, що внаслідок атаки виникли пожежі та є руйнування у Святошинському, Дніпровському, Солом'янському та інших районах міста. Згідно з попередніми даними, під завалами загинула одна людина.

Тим часом Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни запустили по українцях 550 цілей: 539 дронів ("Шахедів" та дронів-імітаторів), 11 ракет (сім балістичних та чотири крилатих). Засоби ППО збили 478 цілей, доповіло командування: 476 БПЛА та дві ракети.

Нагадуємо, 4 липня у коментарі медіа УНІАН "Флеш" розповів про нові модифікації БПЛА, якими РФ битиме по Україні. Тим часом напередодні видання Bild розповіло про плани Німеччини домовитись з США про дві додаткові установки Patriot та про шанси на те, чи ця угода спрацює.