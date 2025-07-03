Таємна угода з Трампом: Мерц домовився про купівлю ЗРК Patriot для України, — Bild

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сподівається на закриті домовленості зі Сполученими Штатами Америки щодо систем протиповітряної оборони Patriot, які передадуть Україні. У Вашингтоні наче підтримали цю ідею й була попередня обіцянка. У липні 2025 року США зупинили відвантаження зброї Україні та решті партнерів, тому у Німеччині сумніваються, чи діє угода.

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Кілька тижнів тому Мерц начебто мав домовленість з міністром оборони США Пітом Хеґсетом, що німці профінансують дві додаткові установки Patriot, написало видання Bild. Але днями Пентагон заявив про зупинку допомоги США, тому у Берліні тривожаться щодо чинності угоди. Урядові джерела розповіли, що ведеться "гарячкова робота" над тим, щоб відшукати для України додаткові ЗРК та достатню кількість ракет, але тепер не ясно, чи будуть результати.

"Зараз у Берліні є побоювання, що США також можуть відхилити запит Німеччини на дві системи Patriot", — ідеться у статті.

Анонімні співрозмовники Bild повідомили, що у середу 2 липня відбулось засідання уряду Німеччини, на якому говорили про постачання зброї. Урядовці з'ясували, що зброї США не буде і цю втрату "неможливо компенсувати". Водночас європейці спробують допомогти Україні захиститись від ударів РФ: відшукають додаткові Patriot з власних запасів, стверджують джерела.

"Рішення США, яке схвалив Кремль, зробило ситуацію ще драматичнішою", — зауважило німецьке медіа, згадавши про посилення російських обстрілів, які зменшують запаси протиракет.

Медіа отримало коментар експерта з питань Росії Яна Берендса з Європейського університету Франкфурта. На думку експерта, не сталось нічого неочікуваного, оскільки Трамп давно попереджав, що Європа повинна діяти самостійно. Берендс вважає, що "Німеччина, Франція та Польща повинні "якомога швидше заповнити прогалини, створені Америкою".

Допомога США — деталі

Зазначимо, 2 липня Пентагон повідомив про зупинку допомоги США, яку отримувала Україна. При цьому американці повернули партії зброї, які прямували на поле бою, повідомило видання Politico. Своєю чергою, медіа NBS News розповіло, що Білий дім припинив постачання ракет для ЗРК Patriot, різних типів авіаракет, високоточні боєприпаси, снаряди калібру 155 мм, гранатомети. У Вашингтоні пояснили, що планують зробити аудит запасів і встановити, чи мають достатній арсенал для власної безпеки.

Тим часом аналітики Defense Express оцінили обсяги виробництва протиракет та шансів України купити необхідні засоби ППО у США. З'ясувалось, що щорічне виробництво — близько 600 ракет, а одна балістична атака Ірану на військову базу США коштувала 4-9% річних запасів. З огляду на це аналітики сумніваються, що українцям продаватимуть зброю, бо Білий дім діє згідно з концепцією "Америка перш за все". Водночас на початку червня ГУР Міноборони повідомило, що РФ здатна виготовляти по 60-70 ракет "Искандер" на місяць (понад 800 на рік).

Нагадуємо, 28 червня Фрідріх Мерц розповів про теплі стосунки з Дональдом Трампом, з яким він зустрівся вже тричі.