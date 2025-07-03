За крок від катастрофи: за яких умов Трамп "розморозить" військові постачання США Україні

Президент Зеленський заявляє, що Київ та Вашингтон "на робочих рівнях" з’ясовують усі деталі щодо постачання американської оборонної підтримки. Що відбувається довкола цього важливого питання, з’ясовував Фокус.

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Про те, що наразі "на робочих рівнях" між Україною та США з’ясовуються усі деталі щодо постачання оборонної підтримки Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні у середу, 2 липня.

"Були доповіді міністрів оборони та закордонних справ України. Зокрема, щодо відносин зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема компоненти ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей", - акцентував глава держави.

Натомість у Міноборони наголосили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення чи перегляд графіків постачання оборонної допомоги зі Сполучених Штатів.

Водночас речниця Держдепу Теммі Брюс запевняє, мовляв, твердження про те, що "українці дізналися про паузу у військовій підтримці із новин - не зовсім правда". Вона уточнила, що можливо "якісь українці дізналися про це із новин, однак комунікаційні лінії між США та Україною залишаються вельми надійними". Спікер Держдепартаменту окремо зауважила, що пріоритет президента Трампа був і залишається незмінним – "завершити війну між Росією й Україною шляхом міцного врегулювання завдяки переговорам та негайного припинення вогню на початку".

Спілкуючись з журналістами 2 липня, Теммі Брюс також повторила позицію, озвучену напередодні Білим домом, що рішення про призупинення допомоги було прийнято, "аби поставити інтереси Америки на перше місце" після огляду, проведеного Міністерством оборони США щодо наявності на складах зброї.

Чи дійсно причин для паніки через призупинення допомоги США не існує

Політолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородний, коментуючи Фокусу перипетії довкола американських військових постачать Україні, зазначає: "Давайте, передусім, не забувати, що це не перша зупинка допомоги з боку США – перша була минулого року після харківської операції, коли нам 5 місяців взагалі нічого не постачали, щоб ми, не дай Боже, не добили Росію. Мала також місце ганебна свистопляска у Конгресі з виділенням Україні допомоги. Одним словом, нинішня історія з паузою в постачаннях є не першою і, мабуть, не останньою. Поряд з тим, не виключаю, що дійсно можуть мати місце об’єктивні причини, оскільки у США були досить великі витрати на Ізраїль. Зокрема, я бачив аналітику, де йдеться, що Ізраїль, відбиваючи атаки Ірану витратив 20% запасів США з новітньої системи протиповітряної оборони. Крім того, в дійсності американці можуть просто не встигати виробляти стільки ракет, а в них, між тим, є свої нормативи щодо безпеки".

Акцентувавши на тому, що станом на тепер ситуація значно краща, аніж була в 2022-2024 роках, експерт наголосив: "Наразі маємо ресурси власної оборонки, але тут, до речі, теж є певні нюанси. Наприклад, ми маємо власні ЗРК, які пройшли випробування, а наше Міністерство оборони не фінансує їхнє виробництво. То це хто, американці винні, чи в даному разі йдеться про диверсію з боку МОУ? Питань вистачає, але нам треба менше залежати від когось, а більше виробляти власної зброї, зокрема й ЗРК, які схожі на Patriot. У нас, до речі, є партнери, які мають відповідні технології, наприклад, Норвегія, Швеція".

Моделюючи подальшу траєкторію українсько-американської співпраці в оборонній сфері, Тарас Загородний констатував: "Нам потрібно заходити до адміністрації Трампа через Республіканську партію та американських виробників зброї. Втім, якщо європейці дійсно готові купувати зброю для України, то я думаю, що Трамп просто чекає привабливу з точки зору грошей пропозицію, яку йому нададуть. Але знову ж таки, я не виключаю, що в цієї гучної історії з постачанням можуть бути об’єктивні причини – США при достатньо великих витратах просто можуть не встигати виробляти достатню кількість ракет і шукати тут політичний підтекст не слід".

На переконання політолога, в будь-якому разі панікувати через паузу з американськими постачаннями не варто, оскільки, на його думку, наразі не відбувається нічого екстраординарного.

"За великим рахунком, нічого глобально не змінилося. Річ у тім, що при Байдені демократи направо-наліво роздавали гранти, щоб про "пластилінову" позицію американської влади щодо підтримки України мовчали, а зараз грантів не має, тому всі кричать про те, який поганий Трамп і його адміністрація. Але кричати і вимагати від американців зброю, ну така собі позиція, я би сказав шизоїдна. Згадайте осінь 2022 року, коли по сто ракет прилітало на Київ та інші регіони. Ну якось же тоді вирішували проблему – вирішували. Зараз же не думаю, що все надто критично, тому що до цього постачання були, а відтак є певні запаси в будь-якому разі", - підсумовує Тарас Загородний.

Хто в оточенні Трампа системно гне антиукраїнську лінію

Водночас політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян у розмові з Фокусом акцентує: "Звертаю вашу увагу на те, що міністр оброни США Піт Гегсет зайшов вже на третє коло в своїх спробах зірвати постачання озброєння для України. Першого разу він самовільно ухвалив рішення про припинення постачань озброєнь Україні, але отримав по шапці від Трампа і відкотив це. Другого разу частину озброєння, яке призначалося Україні, було пере направлено до Ізраїлю під час ескалації на Близькому Сході. З огляду на те, що акцент тоді було зроблено на тому, що це просто перенаправлення пріоритетності і в України ніхто нічого зрештою не забере, це не викликало скандалу. Але ця історія, на мою думку, могла слугувати для Гегсета пробною кулею з тим, щоб тепер під виглядом аудиту і власних потреб скасувати інші поставки Україні, які ухвалювалися ще за президентства Джо Байдена. Усі ці епізоди дають підстави припускати, що ключовим джерелом проблеми є саме Піт Гегсет".

Питання про те, в силу яких "політичних чи інших міркувань" очільник Пентагону проводить послідовну антиукраїнську лінію, вважає експерт, мають ретельно вивчати американські спецслужби. Поряд з тим, нинішнє рішення про призупинення постачань Україні, політолог не вважає критичним: "Чи це катастрофа? Ні, це не катастрофа, оскільки ще нічого остаточно не вирішено і та справедлива хвиля обурення, яка наразі піднімається в медіа, може вплинути на подальші кроки Трампа. Гучний скандал, який виник довкола цього питання, зрештою може зірвати все і США через декілька днів зроблять вигляд, що нічого й не відбулося. На це зараз є розрахунок і, як не мене, є непогані шанси. Саме з цим, ймовірно, пов’язаний допис керівника ОП Єрмака у Telegram про необхідність рефлексії не на гучні заголовки, а на реальні рішення".

У разі, якщо ж припинення постачань з боку США дійсно відбудеться, то це, вважає експерт, стане "вкрай чутливим" для України, оскільки під скорочення можуть потрапити критично необхідні види озброєння, які неможна замістити постачаннями з інших країн. Поряд з тим, зауважує Олег Саакян, широкий розголос і критика рішення американців про призупинення постачань деяких видів озброєння Україні можуть змусити таки Вашингтон увімкнути задній хід.

Однак факт скасування Трампом санкцій відносно деяких російських юридичних осіб під виглядом пакету кроків по Ірану, наголошує експерт, виглядає, як потенційно системна гра в піддавки Білого дому з Кремлем, що несе для України надзвичайно серйозні загрози та виклики.